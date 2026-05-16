CCOO reforzará la difusión y aplicación del protocolo de acompañamiento a las personas LGTBI+ en CyL

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León intensificará durante los próximos meses las acciones de información y asesoramiento para favorecer la implantación efectiva de los protocolos de acompañamiento a las personas LGTBI+ en los centros de trabajo y en todos los sectores productivos, una herramienta "fundamental para garantizar la igualdad, la dignidad y la no discriminación en el ámbito laboral".

La realidad de muchas personas LGTBI+ sigue marcada por situaciones de "exclusión y discriminación en el acceso y mantenimiento del empleo", ha advertido la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A este respecto, CCOO ha explicado que más del 55 por ciento de las personas trans asegura haber sido rechazada en procesos de selección por motivos relacionados con su identidad o expresión de género, mientras que las tasas de desempleo en el colectivo pueden llegar hasta el 80 por ciento en determinados grupos de edad.

Además, el 90 por ciento de las personas trans encuestadas afirma haber sufrido algún tipo de discriminación o violencia verbal en el entorno laboral.

Por ello, CCOO ha subrayado que el papel de la negociación colectiva, la representación sindical y el compromiso de las empresas resulta clave para avanzar hacia entornos laborales verdaderamente inclusivos y libres de cualquier forma de discriminación.

Precisamente, el sindicato ha advertido de que en Castilla y León esta cuestión adquiere una "relevancia especial", puesto que la Comunidad mantiene "importantes retos sociales y territoriales relacionados con la despoblación, el envejecimiento y la necesidad de fijar población joven".

CCOO considera que los protocolos de acompañamiento no deben quedarse en una "mera declaración formal", es necesario que se conozcan, se apliquen y se desarrollen con medidas concretas que pasen por la formación en igualdad y diversidad, procedimientos claros frente a situaciones de discriminación, respeto al nombre sentido y acompañamiento real durante los procesos de transición.