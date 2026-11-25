María Enciso y Juan Manuel Peña en la concentración de los sindicatos por el 25N en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este miércoles en la plaza de las Concepciones de Soria en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde han alertado de los mensajes negacionistas en materia de violencia machista.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, y el secretario general de UGT en Soria, Juan Manuel Peña, han reivindicado las medidas sociales y laborales para la radicación de la violencia machista.

Peña ha destacado que este miércoles, 25 de noviembre, es una jornada muy importante para "el feminismo", en lo que es un día de "lucha y reivindicación". Una jornada para reclamar "la implicación de toda la sociedad, los partidos políticos y los organismos públicos para hacer frente a esta lacra".

En este sentido, ha hecho referencia al elevado número de cifras que cada año deja en España la violencia machista.

El representante de UGT ha abogado por una mayor educación de la ciudadanía, planes de igualdad y protocolos contra las agresiones sexuales en las empresas, que permitan "dar los pasos suficientes" para que poco a poco "desaparezca la violencia machista".

NEGACIONISMO

Por su parte, María Enciso ha recordado que se alza la voz "no solo en la calle, sino en también en los centros de trabajo" dentro del "fiel compromiso para buscar el fin de cualquier tipo de violencia contra las mujeres".

Asimismo, ha instado a luchar "contra la lacra del negacionismo. "Hay una línea política que gobierna en comunidades autónomas y entidades locales que recorta las políticas públicas de atención a víctimas de la violencia machista y desde aquí, reivindicamos que a nivel político se refuercen las políticas de prevención y atención a las víctimas", ha señalado Enciso.

La representante de CCOO en Soria ha apuntado el negacionismo "persigue dudar de la credibilidad de las mujeres que sufren la violencia machista en cualquier ámbito". A este respecto, ha recordado que son ya 47 víctimas las que en 2026 han perdido la vida por este motivo, con 38 huérfanos, "sin olvidar que cada día se denuncian 15 violaciones y 47 agresiones diarios".

"A nivel laboral hay una encuesta europea de violencia de género que recoge que 4,4 millones de mujeres sufren violencia por acoso o razón de sexo en su centro de trabajo", ha explicado.

Enciso ha apostado por implementar la evaluación de planes de igualdad en las empresas, así como de planes de prevención y atención en los centros de trabajo y ha pedido a las instituciones "que se refuercen estas políticas".