CCOO y UGT amenazan con movilizaciones por el bloqueo del convenio del metal de Valladolid

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han advertido advierten de que el bloqueo en la negociación del convenio colectivo de la industria, nuevas tecnologías y servicios del sector del metal de Valladolid y provincia, que afecta a más de 5.000 personas trabajadoras, puede desembocar en un conflicto laboral si la patronal mantiene su actual posición.

Los sindicatos han criticado, después de más de cinco reuniones de negociación, la falta de avances por parte de la representación empresarial y consideran que sus propuestas no responden a las necesidades de las plantillas ni a la realidad económica del sector.

CCOO y UGT, en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que han planteado una subida salarial del 5 por ciento anual para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 con el objetivo de recuperar poder adquisitivo y garantizar que los trabajadores del metal puedan afrontar el incremento del coste de vida.

Frente a esta propuesta, la patronal plantea incrementos del 2,5 por ciento para 2026 y del 1,5 por ciento para 2027 y 2028, una oferta que los sindicatos consideran "claramente insuficiente" y "alejada" del esfuerzo realizado por las personas trabajadoras del sector durante los últimos años.

Ambos sindicatos han criticado que la patronal mantenga una actitud "inmovilista" en otras materias fundamentales del convenio y rechace avanzar en la adecuación de permisos y licencias a las nuevas realidades sociales y familiares, pero además no quiera abordar la reducción de jornada y pretenda eliminar los complementos existentes durante las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad.

La eliminación de estos complementos supone una penalización injusta para quienes atraviesan una situación de enfermedad y convierte un derecho laboral consolidado en un elemento de perjuicio económico para las personas trabajadoras, han advertido los sindicatos.

"No vamos a aceptar un convenio que suponga pérdida de derechos ni retrocesos", han señalado UGT y CCOO, que han recordado que el sector del metal es estratégico para Valladolid y su provincia y que sus trabajadores han demostrado durante años su capacidad de adaptación y compromiso con la actividad industrial.