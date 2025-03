CCOO y UGT apelan a la "voluntad" empresarial, política y social para defender derechos en igualdad

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han advertido hoy de que no solo desde la "acción sindical" se van a poder mantener los derechos en igualdad adquiridos por lo que han apelado a la "voluntad empresarial, política y ciudadana" para defenderlos.

En un acto conjunto que han celebrado en la Plaza de la Universidad en Valladolid, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Victoria Zumalacárregui, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOO, Yolanda Martín, han querido trasladar los "avances" que ha habido en "igualdad". "Hemos visto incrementados los salarios, la brecha ha disminuido gracias al salario mínimo interprofesional, gracias a la reforma laboral y a distintas leyes que se han hecho. Los planes de igualdad se están avanzando mucho, entonces queremos este año hacer hincapié en los buenos resultados, sin olvidar que queda mucho por hacer", ha señalado Zumalacárregui.

Durante su intervención, la sindicalista ha reivindicado inversión pública para invertir en planes de igualdad. "Tenemos que seguir insistiendo porque esto es cuestión del día a día, de los 365 días del año", ha abundado.

Por su parte, Yolanda Martín ha sacado "pecho" de la labor sindical para subrayar que existe la "amenaza global de la ultraderecha" que, en sus palabras, está conquistando espacios "que antes no tenía". "Lo hemos tenido aquí también, en Castilla y León, y en cualquier momento esto puede volver a suceder. Vimos cómo habíamos tenido una amenaza hacia el derecho al aborto de las mujeres, con ese protocolo fantasma que se lanzó. Y tenemos que unir nuestras fuerzas. El camino es duro, pero no solamente desde la acción sindical podemos hacer que estos derechos no se pierdan, tiene que ser también una voluntad empresarial y una voluntad desde todas las partes del gobierno y, por supuesto, desde la ciudadanía", ha explicado.

Martín ha reivindicado el sector cuidados al que se debe "valorizar y dignificar". "Tenemos un nicho de empleo muy importante en Castilla y León y creo que es muy importante que estos trabajos empiecen a tener una valoración tanto económica como de condiciones de trabajo para las compañeras que cuidan, que no lo tienen. Todos y todas vamos a necesitar ser cuidados y tenemos que cuidar de quien nos cuida", ha añadido.

Por último, ambas dirigentes han exigido a la Inspección de Trabajo que no sea "tan laxa" con temas de igualdad y que son las empresas donde no hay representación sindical donde no hay planes ni protocolos contra acoso sexual. "Tienen que sancionar, es intolerable que no lo hagan", han concluido.