CCOO y UGT claman por la "dignidad" del docente, instan a la Junta a "escuchar" y avisan de que irán "a más"

Concentración frente a la sede de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPOA PRESS) -

Medio millar de docentes han respondido a la llamada de CCOO y UGT en Valladolid y se han concentrado en la sede de la Dirección Provincial de Educación para clamar por la "dignidad" de la profesión, al tiempo que han instado a la Consejería a "escuchar" y establecer una "negociación real" porque, de lo contrario, irán "a más".

Las dos organizaciones ha impulsado una huelga en el sector de las enseñanzas no universitarias este miércoles, 4 de noviembre, de la que todavía no tienen "datos oficiales", pero sí la sensación de que ha sido "un paso adelante y un punto de inflexión" para emplazar a Educación a "recuperar" la negociación.

Los responsables de los sindicatos, José Antonio Alegre (CCOO) y José Antonio Sánchez (UGT), han admitido, en declaraciones a los medios, que el profesorado tenía que "parar" para poder "avanzar". "Los docentes de esta Comunidad llevan años y años sin ser reconocidos y lo que queremos es dignificar esta profesión", ha argumentado el representante de UGT.

Todo ello después del acuerdo que consideran "fallido" de 2025, con propuestas "valientes" pero que no se han desarrollado, por lo que, en sus palabras, los problemas del profesorado "se mantienen". "Lo que no hemos encontrado ha sido una administración, una consejera de Educación que oye, pero no escucha y no aborda los problemas reales" y que, ha recordado, pasan por mejoras salariales, en ratios e infraestructuras, reducción de burocracia y transición activa hacia la jubilación en mayores de 55 años, entre otros aspectos.

"Está en juego el futuro de Castilla y León, el de la Educación Pública y la grieta ya se viene observando desde hace muchísimo tiempo", ha añadido.

Para Alegre esta jornada es un "punto de inflexión" ante las negociaciones "fracasadas" con la Consejería con situaciones que no podían "aceptar".

"No podemos aceptar que se niegue negociar una mejora de retribuciones para el profesorado de Castilla y León.

Igual que no podemos aceptar que se niegue negociar el reconocimiento de tiempo de trabajo para desarrollar las labores propias de la responsabilidad docente. No podemos tolerar una negociación en la que se llegan a acuerdos pero que nunca se desarrollan y se cumplen como el del 22 de septiembre de 2025", ha abundado.

De ahí que haya valorado la defensa y reivindicación de la "dignidad" del colectivo "frente a una administración que no reconoce su trabajo y que se esfuerza a negociar permanentemente a la baja" sus condiciones laborales. "El profesorado vive inmerso en la contradicción, en verse atrapado entre la responsabilidad y la impotencia, entre la responsabilidad de querer hacer bien su trabajo y la impotencia de no contar con los recursos que le permitan desarrollarlo", ha zanjado.

Por último, si bien han aclarado que no tienen datos oficiales de seguimiento, ha subrayado que la respuesta que tienen de los centros "permite recoger la convicción" de que están "en la senda de lo que el profesorado de Castilla y León necesitaba".

La concentración, que se extiende a las nueve provincias de la Comunidad, ha contado con la presencia de los máximos repsonables de los sindicatos, Ana Fernádez de los Muros (CCOO) y Óscar Lobo (UGT) y se completará con una manifestación esta tarde, a las 19.00 horas, que partirá de la Plaza San Pablo, para dirigirse a Angustias, Echegaray y finalizar en la plaza de Portugalete.