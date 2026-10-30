CCOO y UGT convocan una concentración en Valladolid el 3 de noviembre por el convenio de restauración colectiva

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Servicios y Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado una concentración en Valladolid para este martes, 3 de noviembre, ante la ruptura de las negociaciones del convenio estatal de restauración colectiva, que se celebrará en la plaza del Milenio entre las 11.00 y las 12.30 horas de la mañana. La movilización se desarrollará de forma simultánea en otras cuatro ciudades españolas -Madrid, Sevilla, Valencia y Málaga- frente a lo que las organizaciones sindicales han calificado de bloqueo patron.

El origen del conflicto se remonta al pasado 16 de septiembre, fecha en la que ambas centrales sindicales dieron por rotas las conversaciones con Food Service España, representante de la patronal, tras rechazar esta última las propuestas sobre salarios y reducción de jornada, según ha recogido Europa Press.

El marco regulador expiró el 31 de diciembre de 2025, circunstancia que, según han indicado las partes convocantes, mantiene paralizadas las mejoras laborales mientras se incrementa el coste de la vida con retribuciones que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional.

Desde CCOO Servicios han insistido en que las reivindicaciones sindicales persiguen la consecución de salarios dignos para recuperar el poder adquisitivo perdido, el establecimiento de un salario mínimo sectorial y el desbloqueo de los niveles salariales. Asimismo, la organización sindical ha reclamado el reconocimiento de las categorías profesionales, una organización del trabajo orientada a disminuir la sobrecarga laboral y el diseño de jornadas compatibles con la conciliación personal y familiar.

A la falta de acuerdo con la patronal se suma la responsabilidad atribuida por el sindicato a la Administración, al considerar que en las licitaciones públicas se prima el precio de adjudicación sobre los estándares de calidad. En este contexto, la organización ha criticado la incidencia de la Ley de Desindexación, un instrumento legal que, según ha argumentado, dificulta la actualización periódica de las contrataciones públicas y la aplicación de mejoras salariales para el personal.

La representación sindical ha remarcado que el ámbito de la restauración colectiva engloba a miles de personas encargadas de elaborar y distribuir menús en hospitales, centros educativos, residencias de mayores, universidades, comedores laborales, acuartelamientos e instalaciones penitenciarias. Las organizaciones convocantes han recordado que estas demandas laborales estarán también presentes en la jornada de huelga general anunciada para el 11 de noviembre.