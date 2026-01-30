CCOO, UGT y CSIF urgen una reunión con Carnero y Gutiérrez por el bloqueo de la jubilación anticipada en Auvasa

Archivo - Autobús de la línea 2. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han reclamado este viernes una reunión urgente con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y con el concejal responsable de Auvasa, Alberto Gutiérrez, por el bloqueo de la jubilación anticipada en la empresa de autobuses urbanos.

Las organizaciones sindicales han apuntado a que este bloqueo responde a una "estrategia de presión" para forzar la firma de un convenio en ultraactividad desde hace 13 años, "secuestrando un derecho laboral en un contexto de proximidad electoral, mientras se entregan placas de reconocimiento a personas jubiladas que se han visto obligadas a retirarse de forma voluntaria y con pérdida de poder adquisitivo, una situación inaceptable".

Las organizaciones sindicales han considerado una "falta de respeto institucional" la negativa a atender una necesidad que, según han recordado, fue reconocida como "prioritaria" a la llegada de la actual Corporación municipal y lamentan que siga bloqueada por la decisión del actual gerente, Eduardo Cabanillas, de no aplicar el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación como "acuerdo extraestatutario".

Así, han recordado que en el inicio de la renegociación del convenio colectivo en marzo de 2024 CSIF, UGT y CCOO trasladaron esta urgencia, "incluso por delante de la firma de un convenio que continúa sin avances, con reuniones espaciadas hasta cuatro meses, incumpliendo los compromisos adquiridos con la representación legal de las personas trabajadoras", han reprochado también.

Los sindicatos han advertido de que este bloqueo obliga a elevar la reclamación a una instancia política superior a lo que añaden que supone un "grave perjuicio" para la seguridad vial y del servicio público al mantener en activo a conductores y conductoras de hasta 64 años y a personal esencial de talleres e inspección, "cuyo estado físico y psicológico repercute directamente en la seguridad, el mantenimiento y la planificación de la flota".

También han criticado un "claro agravio comparativo" ya que Auvasa es "la única empresa municipal" en la que se impide la jubilación anticipada que está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social y presupuestada por el Consejo de Administración, a lo que se añade que la plantilla cumple con los requisitos de edad y cotización.