CCOO y UGT dirigen la huelga general a "todas las administraciones que tienen competencias en materia de vivienda"

La secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros, junto al de UGT CyL, Óscar Lobo San Juan. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOOCyL, Ana Fernández de los Muros, ha anunciado este martes en Salamanca que la huelga general para el 11N está dirigda a "todas las administraciones que tienen competencias en materia de vivienda", ya que, a su juicio, los datos económicos avalan que hay que subir los salarios.

"Con los salarios que tenemos ahora mismo, somos incapaces de llegar a fin de mes por el coste de la vivienda", ha denunciado De los Muros, quien achaca también esta situación "por el coste de la vida".

Junto a la responsable regional de CCOO ha comparecido ante los medios de comunicación el secretario general de UGT CyL, Óscar Lobo San Juan, tras participar ambos este martes en una asamblea con delegados de ambas organizaciones para informar sobre los motivos de la convocatoria de huelga general para el 11N.

En este sentido, Lobo ha subrayado que esta huelga "tiene nombre y apellidos y es: salarios, vivienda, sistema público de pensiones, salario mínimo interprofesional y cada tema que afecte y preocupe al conjunto de los trabajadores de este país".

El sindicalista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que "sorprendentemente, cuanto más hablan los partidos políticos, más sitúan posibles recortes, posibles ajustes de cuenta, posibles motosierras en lo que a todo aquello que incumbe y afecta al conjunto de la clase que trabajadora".

De los Muros, además, ha apostillado que ésta es una de las pocas veces que en la que se ha conseguido tener un volumen de empleo alto, que haya muy poco paro en España, en Castilla y León y en Salamanca y, sin embargo, la gente no puede llegar a fin de mes. "En Castilla y León, un 53 por ciento de las personas que paga un alquiler libre, no vivienda protegida, está al borde del umbral de pobreza", ha advertido.

Por este motivo, ha añadido que "esta huelga está dirigida a todas las administraciones que tienen competencias y responsabilidad en materia de vivienda. Desde el Gobierno de la nación, al Gobierno de la comunidad autónoma, que tiene muchas competencias en vivienda, pero también las administraciones locales".

Igualmente, ha subrayado que "es una huelga dirigida a las patronales de toda España porque hay que subir los salarios, hay que desbloquear la negociación colectiva y hay que tomarse en serio que las personas, los trabajadores tienen que llegar a fin de mes con dignidad porque las personas trabajan para vivir y no para trabajar", ha lamentado De los Muros.

Óscar Lobo, además, ha precisado que ésta es "la huelga de la solidaridad" ya que "está en peligro el sistema público de pensiones como el actualmente existente".