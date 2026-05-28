CCOO y UGT: "O Educación cumple o el próximo curso no empezará con normalidad en CyL"

1090983.1.260.149.20260528115957 José Antonio Sánchez (i) y José Antonio Alegre, durante la rueda de prensa de esta mañana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, han advertido a la Consejería de Educación de que si no cumplen los acuerdos pactados en el Acuerdo de septiembre de 2025 el próximo curso "no comenzará en Castilla y León con normalidad".

"La huelga no es la única vía, pero tampoco la descartamos", han avisado los representantes de ambas organizaciones en una rueda de prensa en la que han mostrado su "hartazgo" ante lo que consideran una "falta de respeto grave e intolerable" del departamento autonómico hacia los docentes de la comunidad.

Para poner en contexto sus quejas, el representante secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, ha recordado el acuerdo que se firmó en 2025 establecía "al menos dos reuniones" de la Comisión de Seguimiento trimestre para desarrollar las medidas pendientes de cara al curso 2026-27: "reconocimiento de la función tutorial, reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años o garantizar recursos estructurales suficientes en los centros para atender a las necesidades educativas".

"Eso tenía que estar negociado para ser aplicado el 1 de septiembre. Entendemos que la firma de un acuerdo es un compromiso institucional y que al dilatar, bloquear la negociación colectiva, la Consejería está despreciando al profesorado de Castilla y León. No se puede utilizar la foto de la firma como propaganda política y después meter las mejoras que se firmaron en el cajón del olvido", ha apuntado el representante sindical que ha desvelado que, salvo en el primer trimestre donde la Consejería "sobreactuó", en el resto se ha reunido en una ocasión --en el segundo-- y están a la espera en este tercero.

La voluntad negociadora ha desaparecido, ha insistido, José Antonio Alegre, que lamenta que estas medidas no estén planificadas o, cuanto menos, perfiladas para desarrollarlas en septiembre tal y como recoge el Acuerdo entres sindicatos y Consejería. "Venimos a exigir la convocatoria inmediata de la comisión de seguimiento y no vamos a permitir que el acuerdo de septiembre de 2025 se convierta en papel mojado", ha zanjado.

Al hilo de estos argumentos, el secretario del sector de Enseñanza de UGT, José Antonio Sánchez, ha avisado: "Si a 1 de septiembre de 2026 no está el acuerdo desarrollado en los términos y condiciones en los que se trabajó durante el verano pasado, pues UGT y comisiones ya pueden avisar y advertir a la Consejería de Educación de que el curso no va a empezar con normalidad. Pondremos todos nuestros recursos y acciones para hacer visible el desencanto que tienen los docentes de esta comunidad", ha asegurado para no descartar la "huelga", aunque ésta no sea la única medida de presión de la que disponen.

Por último, ha apelado a recuperar la "unidad de acción" a los otros tres sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación --CSIF, ANPE y STECyL-- al invitarles a abandonar "la pasividad y servidumbre" que mantienen con la Administración autonómica y ponerse "del lado de los docentes" para "reconocer y dignificar" su labor.