CCOO y UGT reclamarán el 1 de Mayo incrementos salariales a los empresarios de CyL

Critican el plan contra la crisis de la Junta, reclaman cumplir los acuerdos del Diálogo Social y medidas contra la siniestralidad laboral

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT centrarán su reivindicación del 1 de Mayo en Castilla y León en la reclamación de subidas salariales a los empresarios de la Comunidad, a los que han advertido que de no llegarse a acuerdos habrá "bastante conflictividad".

Así lo ha señalado el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a su homólogo de CCOO, Vicente Andrés, para presentar las reivindicaciones de cara a la celebración del 1 de Mayo en un año en el que se retoman las manifestaciones en las calles en todas las capitales de provincia y cabeceras de comarca (14 en total).

Las movilizaciones, a las que han llamado a participar, se desarrollarán en el conjunto del Estado bajo el lema "subir salarios, contener precios, más igualdad", pero en el ámbito de Castilla y León también "como está en juego", ha señalado Temprano, "por las libertades y por la democracia".

Tras recordar que se vuelve a la "normalidad absoluta" en estos actos, el líder de UGT ha explicado que este 1º de Mayo enviarán un mensaje "muy claro" dirigido a los empresarios de Castilla y León que tiene que ver con el tema de los salarios y la negociación colectiva de Castilla y León.

A este respecto, ha afirmado que prevén que sea un 1 de Mayo "tenso" con la patronal por la negociación colectiva y porque reivindican que se llegue a un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que facilitaría la negociación en la Comunidad facilitaría negociación en la Comunidad.

El líder de UGT en la Comunidad ha recordado que el planteamiento de ambos sindicatos es una subida salarial de un 3,5 por ciento, pero como algo "irrenunciable" la cláusula de revisión salarial, dada la situación inflacionista y los elevados niveles del IPC que harían que los trabajadores seguirían perdiendo poder adquisitivo.

Así, si no hay acuerdo, Temprano ha advertido de que habrá "bastante conflictividad" en Castilla y León porque la trasladarían a la negociación de los convenios en los ámbitos territoriales, dado que desde la crisis de 2008 los trabajadores no sólo no han mantenido el poder adquisitivo, sino que además lo están perdiendo. En este contexto, ha avisado de que la conflictividad no es buena ni para las empresas, ni para los trabajadores ni para la Comunidad.

LOGROS DEL DIÁLOGO SOCIAL

Además de esta reivindicación, los sindicatos aprovecharán esta jornada reivindicativa para resaltar lo "conseguido" en el marco del Diálogo Social en el último año, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico con acuerdos sobre pensiones, Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los ERTE.

Sin embargo, considera que hay "mucho por conseguir" y reivindican soluciones ante el problema de los precios o las causas del despido, algo que no se tocó en la reforma laboral. Temprano ha expresado preocupación por la contención de los precios y ha pedido no olvidar la subida salarial del SMI hasta 1.063 euros en 2023.

Otras de las reivindicaciones es avanzar en políticas de igualdad y también en materia de prevención de riesgos laborales, cuya legislación reclaman que se modifique y se haga cumplir, tras lo que ha recordado que Castilla y León se encuentra a la cabeza en accidentes laborales y la Junta tiene competencias en esta materia.

Los responsables sindicales han recordado que este jueves, 28 de abril, es el Día Mundial en la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y han recordado que hasta la reforma laboral llevada a cabo por el PP en 2013 los accidentes se iban reduciendo, pero después se estancaron y esperan que con la reforma última haya consecuencias positivas en este ámbito con la reducción del estrés y la temporalidad.

Vicente Andrés ha recordado que el pasado año se produjeron 58 muertes en el ámbito laboral en Castilla y León, de las que 15 fueron no por accidentes violentos sino por cuestiones derivadas del estrés y la precariedad como los infartos. Además, el responsable de CCOO ha reclamado abordar el reconocimiento de enfermedades profesionales, ya que hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja con agentes cancerígenos y sólo se han declarado 51 fallecidos por estas causas cuando la estimación del sindicato es de 10.000 muertos por cuestiones relacionadas con el trabajo.

En el ámbito de Castilla y León, Faustino Temprano ha situado como objetivo principal el empleo y de calidad, para lo que ha reivindicado desarrollar los acuerdos del Diálogo Social, pero también ha expresado preocupación por cuestiones como la despoblación, al frente de la cual se sitúa la Comunidad, donde además desciende la población activa por la marcha de jóvenes. "Tres años después, en Castilla y León hay casi 40.000 personas menos convocadas a salir a las calles", ha apuntado Andrés.

REIVINDICACIONES A LA JUNTA

De cara al Ejecutivo autonómico, el secretario de UGT ha demandado que les informe del plan contra la crisis aprobado, algo que no ha hecho, y ha incidido en que por un lado hay cuestiones que entran en el ámbito del Diálogo Social y otras que no les gusta como la bajada del IRPF, que consideran que "no es justa ni equitativa", ya que no se ayuda a los que más necesitan.

A este respecto, Vicente Andrés considera que las medidas que se han dado a conocer "no lo son tal", sinoq ue son "anuncios y voluntades" y "cosas ya hechas" y espera que Fernández Mañueco se siente a negociar en el marco del Diálogo Social, en cuyo marco ya tenían casi pactado el complemento a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que ahora anuncia en el paquete de medidas.

Otras ayudas que ha afirmado que no comparten es la reducción de las tasas de caza y pesca porque es una actividad de ocio, de deporte, que realizan personas "porque quieren" en su "tiempo libre", cuando lo que hay que hacer es ayudar a las familias vulnerables con las ayudas de emergencia, que están pactadas y son un derecho subjetivo para el que hay poner 4 millones de euros.

De la misma, la rebaja fiscal media de 35 euros anunciada, ha señalado Vicente Andrés, ha criticado esta medida porque, además de que es para el año que viene, "parece que bajar impuestos es una moda" pero considera que es una "faena" para el 95 por ciento de las personas porque si nadie contribuyera sería "la ley de la selva, no habría ni semáforos, ni policías" porque un país se basa en servicios comunes, públicos, que se tienen que pagar "a escote" todos los ciudadanos.

"Parece cojonudo para la gente, pero es malísimo", ha advertido el responsable de CCOO, quien ha apuntado que es bajar "a los que más tienen" y luego hay que pagar para utilizar la sanidad, la educación o una residencia.

Por otro lado, Faustino Temprano ha advertido de que ante el nuevo gobierno de coalición seguirán defendido el Decreto de Memoria Histórica y la Ley de Violencia de Género, además de la cohesión social y territorial, "que se habla mucho y se hace poco".

Faustino Temprano ha trasladado al gobierno de coalición, que no les ha gustado pero "es lo que hay", y a los que les "intentan quitar de en medio" que lucharán por los derechos de la clase trabajadora.

Temprano ha añadido que el país necesita nueva legislación laboral, no sólo una reforma, sino nuevo Estatuto de los Trabajadores, dado que el actual está "desfasado", es "del siglo XX" y habría que avanzar. Asimismo, considera "irrenunciable" poner encima de la mesa de negociación la reducción jornada laboral a 32 horas con objetivo de reparto "justo" del trabajo.

Vicente Andrés ha añadido a estas cuestiones otras reivindicaciones como atajar la brecha salarial, que se mantiene en el 23 por ciento y es algo que entiende que es cuestión de "voluntad política" y es "inaceptable" en el siglo XXI, cuando se cuenta con los instrumentos legales, pero las empresas no lo aplican.