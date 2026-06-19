CCOO y UGT recuerdan a la Junta que el Comité de Derechos Sociales ha confirmado los incumplimiento en la etapa de Vox

Archivo - Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández y Óscar Lobo, respectivamente, en Villalar de los Comuneros - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT en Castilla y León consideran que la Junta de Castilla y León no tiene nada que celebrar tras conocerse el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) cuyo dictamen, según inciden, respalda su denuncia de junio de 2023 al ratificar que existieron actuaciones contrarias al Derecho y a la Carta Social Europea por parte de la Administración autonómica.

Las organizaciones sindicales, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han aclarado que el informe de 2026 señala que en la actualidad no hay vulneración de derechos debido a que las irregularidades fueron corregidas tras disolverse el Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox en el verano de 2024. Según han indicado, el punto 49 de la resolución constata que las acciones y omisiones impugnadas del Gobierno regional fueron declaradas ilegales por los tribunales nacionales o repudiadas tras la toma de posesión del nuevo Gabinete, logrando el pleno restablecimiento del Diálogo Social.

Asimismo, han destacado que el Comité ha tomado nota de sus alegaciones sobre el deterioro duradero provocado en los mecanismos de concertación a pesar de las medidas correctoras. El organismo europeo ha reconocido como hechos problemáticos el cierre del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) y la retirada de financiación para el desarrollo de los programas reconocidos dentro del marco del Diálogo Social.

En definitiva, las secretarías generales de CCOO y UGT en la comunidad entienden que el dictamen del CEDS ha respaldado su reclamación al reconocer la existencia de actuaciones ilegales por parte de la Junta de Castilla y León que posteriormente se tuvieron que corregir.

Por último, los dirigentes Óscar Lobo San Juan y Ana Fernández de los Muros recuerdan que son acérrimos defensores del Diálogo Social por sus beneficios para los trabajadores y la ciudadanía, por lo que han advertido de que no consentirán ningún incumplimiento de la legalidad por parte del nuevo Gobierno o de lo contrario acudirán a los tribunales. Ambos responsables han concluido que la línea a seguir es la que emana del informe y han mostrado su mano tendida para avanzar en el entendimiento con el Ejecutivo autonómico.