CCOO y UGT valoran que la patronal de limpieza acepte no suprimir el complemento por Incapacidad Temporal

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han valordo el cambio de postura de la patronal del sector de limpieza al retirar su propuesta de eliminar el complemento por Incapacidad Temporal (IT), una medida que, en opinión de ambas, suponía penalizar económicamente a las personas trabajadoras cuando se encuentran de baja médica y que había sido rechazada de forma contundente.

Este avance llega tras meses de negociación, varias reuniones en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) y las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT, que han contado con un amplio respaldo de las trabajadoras y trabajadores del sector, quienes están en disposición de seguir luchando por lo que creen es una subida salarial justa.

Los sindicatos, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerdan que la limpieza de edificios y locales es un sector especialmente precarizado, con salarios bajos, una elevada parcialidad y una plantilla formada mayoritariamente por mujeres.

Por ello, consideran imprescindible que el nuevo convenio permita recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales de más de 5.000 personas trabajadoras de la provincia. A pesar de los avances producidos en las últimas reuniones, las organizaciones sindicales consideran que las propuestas salariales de la patronal siguen siendo insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y para hacer frente al incremento actual del coste de la vida y, por ello, mantienen la huelga indefinidad convocada desde el 13 de junio.

Las partes han fijado una nueva reunión para el próximo 11 de junio, aunque existe la posibilidad de adelantar el encuentro a principios de la próxima semana.