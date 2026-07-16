CCOO valora el preacuerdo del convenio agrícola y ganadero de Soria, con subidas del 3,25% al año hasta 2028

SORIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de Comisiones Obreras Soria ha valorado el preacuerdo alcanzado en el día de ayer para el convenio colectivo agrícola y ganadero de la provincia, que establece subidas salariales del 3,25 por ciento anuales hasta 2028.

Este avance se produce tras varios meses de intensas negociaciones y cinco reuniones de la mesa negociadora de un convenio en el que CCOO tiene la representación mayoritaria, con el 69 por ciento, ha indicado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo marco regulador introduce importantes mejoras económicas, sociales y de ordenación laboral para el sector y contempla una duración de tres años (2026, 2027 y 2028), lo que el CCOO considera que aporta "estabilidad" al sector.

En concreto, se pacta una subida salarial del 3,25 por ciento para cada uno de los años de vigencia (2026, 2027 y 2028) y además, se incorpora una cláusula de revisión salarial al término del convenio que garantiza un 1 por ciento adicional más para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

También contempla la reestructuración de categorías frente al SMI, que permite una necesaria diferenciación salarial entre las categorías de peón, oficial de primera y oficial de segunda. Estas categorías habían quedado obsoletas y solapadas debido a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional y ahora se "dignifica" cada puesto según su responsabilidad, según el sindicato.

Además, se acuerda una reducción de la jornada laboral anual en dos horas al final de la vigencia del convenio, así como un aumento de las horas destinadas a la asistencia a consultas médicas.

"MUY POSITIVO"

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez, ha mostrado su satisfacción con los términos del preacuerdo y ve "de forma muy positiva este pacto porque regula un sector tradicionalmente complicado, marcado por una altísima estacionalidad y variaciones continuas en la contratación".

La sindicalista asegura que seguirán "reivindicando y apostando firmemente por dotar de mejores condiciones sociales, económicas y laborales a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia".

El sector agrario y ganadero de Soria cuenta actualmente con unas 600 personas con empleo fijo. Sin embargo, es una actividad muy ligada a los ciclos del campo y fluctúa notablemente según las temporadas de recolección y cosecha.

En los picos de campaña, el número de personas trabajadoras en la provincia llega a alcanzar las 1.500, las cuales se verán beneficiadas por las nuevas condiciones pactadas en este convenio.