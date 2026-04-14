CCOO ve una "mala noticia" el dato y ve riesgo en la recuperación de poder adquisitivo perdido

Archivo - Un hombre comprando en un mercado de abastos. - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha calificado de "mala noticia" el dato del IPC, que ha subido un 1,3 por ciento en marzo en Castilla y León, y ha asegurado el repunte de los precios pone en riesgo la recuperación del poder adquisitivo perdido.

"El dato de IPC del mes de marzo que hemos conocido hoy, no por esperado, deja de ser una mala noticia", ha señalado Fraile, quien ha advertido de que el precio de la vivienda, que no se tiene en cuenta en el IPC, "sigue disparado y lastra la economía de los hogares".

El secretario de Acción Sindical de CCOO ha apuntado que los salarios pactados hasta marzo en los convenios colectivos de Castilla y León ganan 0,2 puntos porcentuales de poder de compra de media en lo que va de año mientras "siguen en máximos históricos" los márgenes empresariales.

"Por eso hacemos un llamamiento al sentido de la responsabilidad de las patronales para que se produzca un reparto justo de los beneficios que las personas trabajadoras generamos en las empresas", ha agregado.