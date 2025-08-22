El Cecopi de Zamora acuerda el realojo de Murias y Cerdillo y la reapertura de la carretera ZA-P-2664

ZAMORA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias Provinciales (Cecopi) ha acordado el realojo de las localidades de Murias y Cerdillo, afectadas por el incendio que desde el pasado día 14 de agosto, con un Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), se originó en Porto y asola desde entonces la comarca de Sanabria, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno.

Además de la autorización de que los vecinos de ambas localidades puedan retornar a sus hogares, el Cecopi HA dado el visto bueno a la reapertura de la carretera ZA-P-2664, entre Trefacio y Murias.