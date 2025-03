Cendón (PSOE) acusa a Suárez-Quiñones de "engañar" a los ganaderos con el lobo para "esconder su incompetencia"

LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha arremetido este jueves contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al acusarle de "engañar" a los ganaderos de la Comunidad con la gestión del lobo ibérico para "esconder la incompetencia de la Junta".

En un comunicado de prensa el líder de los socialistas leoneses ha tachado de "vergonzoso" que el consejero "pase el día lloriqueando con el lobo cuando su responsabilidad es pagar las indemnizaciones a los afectados y garantizar soluciones reales".

"En vez de hacer su trabajo, se dedica a engañar a los ganaderos con discursos populistas mientras la Junta sigue sin abonarles lo que es suyo", ha denunciado el también diputado en el Congreso por la provincia de Léon.

En este sentido, ha recordado que los datos oficiales de la Junta "desmienten el discurso alarmista del PP" sobre la población del lobo en la provincia, ya que el último censo indica que las manadas en León "apenas" han crecido un 3 por ciento en los últimos 12 años.

A juicio del dirigente del PSOE, esta cifra "desmonta la falacia de que hay una expansión descontrolada del lobo". A este respecto ha ironizado con que "lo que hay es una invasión de mentiras del PP para tapar su inacción".

"A pesar de que el lobo era cazado en Castilla y León hasta su prohibición, los daños al ganado no se redujeron y las indemnizaciones seguían sin pagarse a tiempo.¿De qué sirvió la caza en la época del PP? De nada, el problema sigue igual y las ayudas nunca llegan", ha criticado.

Cendón ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "no quiere" proteger a los ganaderos, sino que su intención es "vender humo para desviar la atención de su incompetencia". Por ello ha calificado de "nefasta" la gestión del Gobierno de la Comunidad en este ámbito ya que, tal y como ha apuntado, "no invierte en medidas de prevención, no paga indemnizaciones a tiempo y ha sido incapaz de desarrollar un plan eficaz de convivencia".

"Suárez-Quiñones no defiende a los ganaderos, los abandona. No invierte en prevención, no paga a los afectados y no pone en marcha medidas eficaces. Solo sabe hacer política de titulares y confrontación", ha criticado Cendón.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Paralelamente, el secretario provincial del PSOE ha asegurado que "mientras la Junta se limita a hacer ruido" el Gobierno de España ha destinado fondos específicos para "reforzar medidas de prevención y compensaciones a los afectados".

"La Junta tiene dinero del Gobierno para ayudar a los ganaderos, pero prefiere montar líos con el lobo en vez de gestionar. No han hecho nada y ahora intentan desviar la culpa", ha insistido el dirigente socialista.

Para Cendón, la votación de hoy en el Congreso "deja en evidencia" a la Junta y a su consejero de Medio Ambiente: "Se les ha caído la máscara. No buscan proteger a los ganaderos, buscan utilizarlos como excusa para tapar su nefasta gestión. Suárez-Quiñones es un incompetente que juega con la desesperación de los afectados mientras la Junta sigue sin hacer su trabajo", ha sentenciado el responsable de la Ejecutiva Provincial socialista.