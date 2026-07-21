Un centenar de actividades con música, teatro, fuegos artificiales, pasacalles y deportes en las Fiestas de Salamanca

Un centenar de actividades con música, teatro, fuegos artificiales, pasacalles y deportes en Fiestas de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas de Salamanca contará con un programa de actividades que contará con un total de 118 propuestas con música, teatro, fuegos artificiales, pasacalles y deportes en la ciudad.

El alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, ha presentado este martes el cartel anunciador de las fiestas en honor a Santa María de la Vega, que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad e incluyen conciertos, fuegos artificiales, batucadas, teatro, charangas y cabezudos, folclore y actividades deportivas.

El cartel anunciador de las ferias ha sido realizado por la artista salmantina Diamantina Sánchez y es una composición de distintos elementos que recogen la esencia de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega.

Una mantilla hecha a mano, de manera artesanal, sujeta por un alfiler de orfebrería charra, 'envuelve' de manera sutil un cuadro en el que se aprecian tres vestidos de luces en el momento en el que están cuidadosamente guardados en un armario a la espera de ser utilizados en la feria taurina de la ciudad.

Sobre esa alfombra compuesta por la mantilla, que simboliza el momento de la ofrenda floral a la Virgen del día 7 de septiembre, se ubica el portarretratos con la imagen de Santa María de la Vega, patrona de Salamanca.

El primer edil ha anunciado que se incorpora a las Ferias y Fiestas una iniciativa presentada por la joven estudiante de Medicina, Ángela María García. Se trata de un pañuelo conmemorativo inspirado en el dengue, pieza clave del traje charro, un símbolo de la identidad salmantina con la que se quiere honrar al tradicional traje charro.

El pañuelo es del color de la bandera de Salamanca y los elementos que aparecen son el botón charro, los bordados tradicionales, el año 2026 y el nombre de la ciudad.

El Ayuntamiento de Salamanca ha encargado 10.000 pañuelos que se repartirán en las casetas de la Feria de Día y en la Oficina Municipal de Turismo.

La programación musical de las ferias, que se ha presentado la semana anterior, dará comienzo el domingo 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta salmantina Vulkano en la Plaza de la Concordia. El Festival de Artes de Calle llega este año a su vigésima edición con diez espectáculos programados, del 7 al 15 de septiembre, entre los que hay circo, teatro, magia, clown y pasacalles.

Las tradiciones charras estarán muy presentes en el programa festivo. El lunes 7 de septiembre se celebrará la XXXVI edición de la Ofrenda Floral, que organiza la Asociación del Traje Charro y que cuenta con la colaboración de la Asociación de floristas y viveros de Salamanca.

El diseño y las composiciones florales de la Ofrenda Floral serán realizadas por Floristerías Bedunia, Flores España y Pétalos Arte Floral.

Además, las floristerías pertenecientes a la Asociación de floristas y viveros de Salamanca venderán un ramo por un precio único de 30 euros en color blanco.

PROGRAMACIÓN

El sábado 12 tendrá lugar una nueva edición de los pasacalles de folclore charro por los barrios de Salamanca. Una actividad que corre a cargo de la Peña el Tamboril. Recorrerán por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste.

A las 12.00 horas todos los participantes se concentrarán en la Plaza de Anaya. El domingo 13 de septiembre se celebrará el XXXVIII Día del Tamborilero que partirá desde la Puerta Zamora a las 10.30 horas y finalizará en la Plaza Mayor, organizado por la Peña El Tamboril.

El día 9 está previsto un concierto de órgano con gaita y tamboril, a cargo del tamborilero José Ramón Cid Cebrián y del organista Manuel José Gutiérrez Hernández, en la Catedral Nueva.

Por último, las charangas recorrerán las calles de la ciudad, acompañando a los gigantes y cabezudos, todos los días del 7 al 15 de septiembre. Oferta teatral Dentro del programa de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Teatro Liceo acogerá tres obras de teatro.

El día 6 de septiembre hay previstas dos funciones de la obra 'Género de dudas', interpretada por Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas.

El lunes 7 se ha programado 'Un matrimonio sin filtros', una comedia protagonizada por Marta Hazas y Javier Veig y el martes 8 se completa la programación teatral de ferias con la obra 'Que Dios nos pille confesados', con Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado. Además, el CAEM acogerá ocho funciones del musical 'Los chicos del coro' entre los días 9 y 13 de septiembre.

El espectáculo reunirá a un elenco de teatro musical de alto nivel junto a una coral de más de 25 niños y jóvenes, sumando más de 30 artistas sobre el escenario. Los días 11 y 12 se celebran las noches del patrimonio, organizadas por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Las ferias y fiestas de 2026 se completan con los dos disparos de fuegos artificiales, uno el día 7 y otro el día 13 de septiembre; la jornada de puertas abiertas en una veintena de espacios, cuentacuentos en inglés, el Mercado '1526.

Ciudad de las ideas. De Salamanca al mundo' en la Vaguada de la Palma, una jornada de acercamiento al ajedrez, el concurso de automóviles clásicos o la Custom Biker Day, entre otras propuestas. Además, se ha programado la batucada 'Vete con tu peña', en la que participarán la Asociación Blocco Charro y Correfoc con Diables Rojos.

Esta propuesta arranca con un dinámico desfile de peñas al ritmo de la charanga, que servirá de antesala para un espectacular momento central: un espectáculo conjunto entre la potente percusión de Blocco Charro y el Correfoc de Diables Rojos. Esta fusión única finalizará el recorrido con ritmos afrobrasileños, fuego y pirotecnia tradicional.

En las calles Zamora y la Rúa el Ayuntamiento ha programado una actividad de dinamización comercial, Artesanos de caricaturas los días 12 y 13 de septiembre. Con motivo del Día de los Mayores el Ayuntamiento ha programado la zarzuela 'La del manojo de rosas' el 15 de septiembre en el CAEM y la entrada será con invitación.

PROGRAMA DEPORTIVO

El programa deportivo de Ferias y Fiestas de este año se desarrollará entre el 4 y el 20 de septiembre e incluye un total de 24 actividades, de 22 disciplinas diferentes.

Entre las actividades para que el público pueda seguir como espectador, destaca el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre en horario de tarde en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.

Los días 4,5 y 6 de septiembre tendrá lugar en las pistas de tenis del Helmántico una prueba de la intercontinental senior cup & tour Supreme Pickleball donde se podrán ver a las mejores parejas de las distintas disciplinas Por otro lado, el programa de Ferias y Fiestas incluye la feria taurina, que se llevará a cabo en la plaza de Toros de la Glorieta, y que contará con algunas de las grandes figuras del toreo, además de ganaderías y toreros salmantinos.

La Feria de Día, organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, se celebrará entre el 4 y el 15 de septiembre y se desplegará por cinco zonas de la ciudad. En concreto, las casetas se repartirán por la Plaza de los Bandos, plaza San Román, Mercado Central, Rector Lucena y la Alamedilla.