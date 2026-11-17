Cerca de un centenar de trabajadores ferroviarios se concentra en Valladolid para reclamar más personal y mantenimiento y pide un pacto de Estado para el sector - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de trabajadores del sector ferroviario se ha concentrado en Valladolid con motivo de la jornada de huelga convocada este martes en el sector con el objetivo de reclamar un refuerzo de las plantillas, mayor inversión en mantenimiento y la internalización de cargas de trabajo, al considerar que el crecimiento del uso del tren no ha ido acompañado de recursos suficientes para garantizar un servicio seguro y adecuado, motivo por el que han instado a alcanzar un gran pacto de Estado que garantice inversiones sostenidas en el ferrocarril.

En declaraciones a los medios antes de participar en la concentración, el presidente del Comité Provincial del Grupo Renfe de Valladolid, Javier Zapico; el secretario general de CCOO de la provincia, Ricardo Correa, y el representante de la Sección Sindical de UGT, Javier López Moreno, han coincidido en situar entre los principales motivos de la movilización las "deficiencias" estructurales del sector, la falta de inversión y de personal y el proceso de externalización de trabajos.

Los trabajadores que se han concentrado este martes han recordado a las víctimas del trágico accidente de Urda (Toledo) y a sus familias, a quienes han trasladado sus condolencias.

El primero en tomar la palabra ha sido Zapico para defender que, con independencia de quién ocupe las responsabilidades políticas, el problema que denuncian los trabajadores es "estructural" y requiere actuaciones dirigidas a incrementar las plantillas, recuperar carga de trabajo para las empresas ferroviarias y establecer protocolos de seguridad.

En el caso de Castilla y León, el representante de Renfe ha advertido de que pese a contar con una plantilla "grande" persisten "importantes niveles" de externalización, especialmente en colectivos vinculados a los talleres y también en Adif. Además, ha reclamado más trabajadores y más inversión para unas instalaciones que necesitan mejoras.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Valladolid ha situado el origen de buena parte de los problemas actuales en un proceso de "abandono" del sector ferroviario que se prolonga desde hace décadas y ha provocado que las cargas de trabajo hayan continuado mientras no se incorporaba personal suficiente para asumirlas.

Correa ha incidido además en la pérdida de conocimiento y experiencia derivada de las jubilaciones y de la incorporación de nuevas promociones que "no han tenido siempre la posibilidad de recibir la transmisión de conocimientos de los trabajadores con más experiencia", razón por la que ha reclamado también una mayor apuesta por la formación.

PACTO DE ESTADO

En este sentido, ha defendido que la respuesta no debería depender del Gobierno de turno y ha reclamado un "pacto de Estado" que garantice inversiones sostenidas en el ferrocarril, en la medida en que el sector ha llegado a una situación "límite y ha dicho basta".

Desde UGT, Javier López Moreno ha coincidido en señalar la falta de inversión como uno de los problemas de fondo y ha criticado que durante años se haya priorizado la construcción de nuevas líneas de alta velocidad frente al mantenimiento de las infraestructuras y la dotación de personal necesaria para atender el crecimiento de los servicios ferroviarios.

López Moreno ha destacado que el ferrocarril ha dejado de tener un uso "residual" para convertirse en un medio de transporte utilizado diariamente por un número creciente de ciudadanos, incluidos trabajadores que recurren al tren para sus desplazamientos habituales entre grandes ciudades y sus áreas de influencia.

El representante de UGT ha apuntado, además, que Renfe ha pasado de transportar alrededor de 20 millones de pasajeros hace décadas a mover actualmente unos 590 millones de viajeros al año, mientras que el crecimiento de las plantillas "no ha sido proporcional al aumento de los servicios y de las necesidades de mantenimiento".

"Se han multiplicado los viajes, se han multiplicado los trenes, se han multiplicado las vías, se han multiplicado las líneas, pero no se ha multiplicado el personal", ha resumido, al tiempo que ha señalado que esa falta de correspondencia entre el crecimiento de la actividad y los recursos destinados al mantenimiento está detrás de parte de los problemas que afronta actualmente el sistema.

El sindicalista ha recalcado además que la movilización no responde a una reivindicación centrada en aumentar los salarios o reducir la jornada laboral, sino que pretende reclamar mejoras para los usuarios.

En este sentido, ha citado problemas como trenes con baños fuera de servicio, retrasos o convoyes sin climatización como ejemplos de las deficiencias que, a su juicio, requieren una mayor atención al mantenimiento. Otro de los aspectos señalados durante la concentración ha sido la ausencia de interventores en determinados trenes.

López Moreno ha advertido de que esta situación puede dificultar la respuesta ante una incidencia, al no disponer el convoy de un trabajador que pueda prestar una primera atención, avisar al 112 o coordinar la asistencia necesaria con la siguiente estación.

Los representantes sindicales han rechazado asimismo que las deficiencias denunciadas puedan atribuirse exclusivamente a un determinado Gobierno o partido político y han reclamado una planificación estable que garantice recursos para el personal, las infraestructuras y el mantenimiento con independencia de los cambios políticos.

En cuanto a la jornada de huelga, Zapico ha considerado "abusivos" los servicios mínimos establecidos tanto en Adif como en Renfe y ha defendido que los trabajadores que han tenido que permanecer en sus puestos durante la movilización también representan al conjunto del colectivo ferroviario.