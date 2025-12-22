El Centro de Alzheimer de Laciana reparte 180 millones : "Era hora de que tocara algo bueno en esta comarca"



El 79.432 llegó a este espacio desde la administración de Loterías de Villablino, que a su vez lo recibió por un intercambio con la de La Bañeza

VILLABLINO (LEÓN), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana, ubicado en Villablino (León), ha repartido 180 millones de euros en esta comarca y la de Babia con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, tras una "año duro" en la zona.

"Ya era hora de que tocara algo bueno en esta comarca", ha celebrado la directora del centro, Isabel Bares, en declaraciones a Europa Press tras enterarse de que la lotería que venden cada año con la idea de "sacar un pequeño donativo" ha repartido suerte esta vez.

El centro ha vendido 45 series del 79.432, el número agraciado con el 'Gordo', un número que llegó a este espacio desde la administración de Loterías 2 de Villablino que, a su vez, recibió el mismo por un intercambio con la 1 de La Bañeza.

Bares, que dirige la asociación que trabaja con 15 usuarios, ha señalado que ha vendido los décimos "sobre todo" a vecinos de Laciana y Babia, donde tiene un punto de venta, si bien también cree que alguno se habrá ido fuera.

Emocionada y sorprendida, ha relatado que se ha enterado del premio porque tenían puesta la televisión y una de sus compañeras le ha comentado que ya había salido el 'Gordo' y que terminaba en 2, a lo que ella ha pensado en que quizá se llevarían un "pellizco" porque coincidía con el último número del suyo.

"En esto me llaman y me dicen, 'Isa, que tenemos el 'Gordo''", ha contado Bares, para señalar que tras recibir la noticias se han desatado las sonrisas y lágrimas de felicidad entre las compañeras del centro y la sorpresa de los usuarios, pues el lugar ya estaba a pleno funcionamiento desde las 7.00 horas.

El 79.432, un número escogido al azar por el centro, ha dejado así una lluvia de millones en las comarcas, todo ello tras un "año duro" en la de Laciana y en concreto Villablino que, como otras localidades de la provincia de León se vio este verano afectada por los incendios forestales.

Además, esta comarca ha sufrido la pérdida de seis de sus vecinos en dos trágicos accidentes mineros, uno de ellos en el ocurrido el 21 de noviembre en Cangas de Narcea y cinco en el que tuvo lugar el 31 de marzo en Cerredo (Asturias).

Por último, Isabel Bares ha indicado que el previo viene "genial" a nivel asociación, porque esta se ha quedado con algún décimo, de manera que podrán adquirir un vehículo de transporte adaptado. "Andamos luchando ya años para conseguir uno, y ahora lo tenemos", ha subrayado.