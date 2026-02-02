El Centro Cívico de Nueva Segovia acoge a 14 comercientes en la XVII Feria Outlet Segovia

El presidente de CAS, Alberto García; la comerciante Esther Delgado; la concejal de Comercio, Berta Migueláñez, y la comerciante Rosetta García. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico de Nueva Segovia será el espacio que acogerá a 14 comerciantes el sábado 7 y domingo 8 de febrero, para participar en la XVII Feria Outlet, iniciativa de la asociación Comercio Amigo de Segovia (CAS) con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

La feria abrirá ambos días a las 11.00 horas y tendrá horario ininterrumpido hasta las 20.00 horas, con una amplia oferta comercial y un programa de actividades para todos los públicos.

El presidente de la asociación Comercio Amigo de Segovia, Alberto García, ha definido Outlet Segovia como "una oportunidad única para apoyar al comercio de proximidad, dar visibilidad a los negocios locales y mostrar la calidad y diversidad del producto segoviano, con artículos a precios especialmente competitivos".

Por su parte, la concejala de Comercio, Mercados, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para la economía local, y ha recordado que la feria cumple ya su décimo séptima edición. Para Miguelañez, "los negocios de proximidad de los barrios impulsan la economía, el pequeño comercio de barrio es el corazón de la ciudad".

En esta decimoséptima edición participarán catorce comercios segovianos que ofrecerán calzado, ropa de moda, alimentación, papelería, libros, bolsos, jabones artesanales, cosmética, manualidades y complementos.

Además de la oferta comercial, la Feria Outlet Segovia contará con un programa de actividades pensadas para toda la familia. Durante ambas jornadas se celebrarán talleres infantiles y para adultos, con elaboración de imanes, bisutería y galletas artesanales. También habrá talleres de pintacaras, de elaboración de jabones artesanales y de máscaras de carnaval, y una cata de mieles.

El programa se completa con el tradicional cuentacuentos, que en esta edición correrá a cargo de Marga Rodilla, quien además firmará ejemplares de sus libros, y con una exposición de acuarelas de Acuarel_Isa, que podrá visitarse durante todo el fin de semana.

Desde la asociación Comercio Amigo de Segovia, Esther Delgado y Rosetta García han resaltado que la feria se ha consolidado como "una cita imprescindible para quienes desean adquirir productos de empresas locales a precios muy competitivos" y, han planteado la visita como una "experiencia de ocio en familia".

La celebración de la Feria Outlet Segovia se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Segovia desarrolla para impulsar el comercio de proximidad, sector clave y vertebrador de la economía local. Entre estas iniciativas figuran la Feria del Comercio Segoviano, las tarjetas 'Impulsa Comercio Segovia' y el proyecto subvencionado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa 'Segovia, son compras y mucho más'.