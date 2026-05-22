El Centro de Conservación de Bienes Culturales de CyL recuperará el códice 'Salterium', impreso en 1512

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, recibe en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC) el códice 'Salterium', impreso en el siglo XVI por Arnao Guillén de Brocar - JCYL

Esta obra fue encontrada en la parroquia palentina de Amusco por el delegado diocesano de Patrimonio de Palencia.

SIMANCAS (VALLADOLID), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC) recuperará el códice 'Salterium', impreso en el siglo XVI por Arnao Guillén de Brocar, una obra que fue encontrada en la parroquia palentina de Amusco por el delegado diocesano de Patrimonio de Palencia.

El consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha recibido este viernes la obra en un acto al que ha asistido el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, y en el que ha explicado que, debido a la importancia y particularidades que presenta la obra, se han solicitado estudios y acciones de restauración que se llevarán a cabo en el CCRBC.

En su intervención, el titular de Cultura ha destacado la labor que realiza el centro ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas, uno de los "grandes centros mundiales de restauración".

Por este motivo, ha asegurado que es una "maravilla" que el 'Salterium' llegue a las manos de los profesionales que trabajan en este centro, del que la obra saldrá "estupendamente y como salió del taller del impresor".

Precisamente, ha explicado que Brocar fue un influyente tipógrafo español, nacido en Francia en el siglo XVI, que dejó una huella imborrable en la historia de la imprenta española.

Su obra más destacada, la famosa Biblia Políglota de Alcalá, se erige como un símbolo de la época del Renacimiento, reflejando el auge del Humanismo en la península ibérica.

El consejero ha señalado que el Salterio es un ejemplar del periodo post-incunable, impreso en pergamino a dos tintas, color negro y rojo, que conjuga las técnicas tipográficas y xilográficas, para obtener la decoración de letras capitales y escenas ilustradas.

También ha recordado que era habitual el aprovechamiento de material fuera de uso y, en este caso, utilizaron para la encuadernación unas tapas de madera gruesas pertenecientes a partes marginales de una pintura sobre tabla del siglo XV, lo que convierte este valioso códice en una "obra singular".

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Sobre las tablas de la encuadernación había una cubierta de piel que actualmente no conserva, por lo que se ha dejado al descubierto la pintura.

El ejemplar se encuentra completo y presenta deterioros propios del paso del tiempo como suciedad, manchas por uso y manipulación de diversos tipos, entre ellas, abundantes gotas de cera que fueron derramadas accidentalmente durante su lectura y quedaron solidificadas sobre el soporte de pergamino produciendo manchas y grandes deformaciones.

Asimismo, la encuadernación mantiene su estructura robusta y compacta, a pesar de que carece de cubierta, de la que solo conserva algunos fragmentos.

La superficie pictórica de las tablas de la encuadernación presenta deterioros derivados de la eliminación de la cubierta de piel que estaba adherida sobre ésta.

El ingreso de la obra en el CCRBC permitirá profundizar en el conocimiento histórico y material de esta tipología de bienes culturales.

Para ello se realizarán los estudios de investigación y trabajos de conservación y restauración, gracias al equipo técnico multidisciplinar del centro, conformado, en este caso, por restauradores de Documento Gráfico y Pintura, así como por los profesionales del departamento de Fotografía y del laboratorio de Física y Química.

Este trabajo tendrá una duración aproximada de seis meses y un coste de cerca de 23.000 euros.

El centro tiene como función primordial contribuir a la conservación y restauración de los bienes culturales de carácter mueble, así como del patrimonio documental y bibliográfico de la Comunidad, además de colaborar en los programas de conservación de bienes inmuebles, efectuando estudios y análisis, proporcionando apoyo técnico y llevando a cabo intervenciones especializadas.

En esta legislatura se han llevado a cabo 138 intervenciones en los distintos departamentos: pintura, escultura, documento gráfico, inorgánico o textil, entre otros.