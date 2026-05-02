El Centro de FP agraria Viñalta de Palencia representará a España en el campeonato europeo Agrochallenge - JCYL

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Viñalta 1 del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Viñalta de Palencia representará a España en el próximo campeonato europeo Agrochallenge tras imponerse en la edición nacional celebrada los días 28 y 29 de abril.

La competición europea se desarrollará en Norfolk (Reino Unido) los días 24 y 25 de junio, organizada por EUROPEA UK en Easton College, donde el equipo de Viñalta competirá con equipos de distintos países en el marco de un proyecto financiado por el programa Erasmus+.

El equipo ganador, integrado por los alumnos Jorge Mayordomo, Rodrigo de Arriba, Jimena Agudo y Rubén Sancha, y coordinado por las jefas de equipo Yolanda Matía y Carolina Linares, alcanzó 212 puntos en las 20 pruebas de la competición, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En segunda posición se clasificó el equipo del CIFEA de Lorca, con 186 puntos, mientras que el tercer puesto fue para el equipo Viñalta 2, que obtuvo 183 puntos.

Las jefas de equipo han indicado que el campeonato ha supuesto una experiencia "muy enriquecedora", tanto por el alto grado de implicación del alumnado en la preparación previa como por el desarrollo de la competición, en la que los estudiantes han mostrado un elevado nivel de motivación.

Asimismo, han señalado que los participantes afrontan con "ilusión y sentido de la responsabilidad" la oportunidad de representar a España en el ámbito europeo.

Del mismo modo, han destacado el valor de la convivencia entre centros de Formación Profesional agraria de distintas comunidades autónomas, que ha permitido intercambiar experiencias y reforzar el papel estratégico de estas enseñanzas en un sector con proyección de futuro.

En este contexto, han subrayado también la implicación del conjunto de la comunidad educativa en la organización del campeonato y el orgullo que supone representar al CIFP Viñalta en la competición europea.

DESTREZA EN PRUEBAS REALES

La competición nacional celebrada en Palencia reunió a 13 equipos procedentes de centros de Formación Profesional agraria de seis comunidades autónomas, que participaron en pruebas prácticas relacionadas con la maquinaria agrícola, la ganadería, la agricultura, el ámbito forestal, la gestión ambiental, las instalaciones, el taller y las industrias alimentarias.

Durante las dos jornadas, los participantes pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades en ejercicios diseñados para reproducir situaciones reales del sector, como maniobras con tractor, identificación de especies y razas, montaje de sistemas de riego, trabajos forestales o pruebas de soldadura y mecánica.

El campeonato, promovido por la Asociación para la Promoción de la Formación Agraria, Alimentaria y Medioambiental EUROPEA-ESPAÑA, ha sido organizado por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio de Formación Agraria de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la colaboración del CIFP Viñalta.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Agrochallenge tiene como objetivo fomentar la motivación del alumnado, mejorar sus competencias técnicas y dar visibilidad a las enseñanzas agrarias, alimentarias y medioambientales, mediante una competición basada en la resolución de tareas prácticas propias del ejercicio profesional.

Asimismo, el campeonato contribuye a reforzar valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y el juego limpio, además de promover la participación femenina en un ámbito formativo estratégico para el desarrollo del medio rural.