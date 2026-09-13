El Centro Tormes+ de Salamanca abre las inscripciones de dos nuevos talleres para emprendedores

SALAMANCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Centro Tormes+ de Salamanca, junto con la Fundación INCYDE y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha abierto el plazo de inscripción de dos nuevas actividades formativas que se celebrarán en octubre y noviembre, dirigidas a personas emprendedoras, autónomos, pymes y startups.
La inscripción en ambas se realiza a través de la web tormesplus.com/emprendimiento de forma totalmente gratuita, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.
Una de las actividades es una 'Jornada de Sensibilización: Innovación para Emprendedores', que está dirigida a dar a conocer las últimas tendencias en innovación y despertar el interés de las personas emprendedoras por incorporarla a sus proyectos.
A través de exposiciones, dinámicas participativas y espacios de reflexión, los asistentes conocerán el ecosistema de apoyo a la innovación, las oportunidades de financiación disponibles y el Sello PYME Innovadora, además de identificar un primer paso para incorporar la innovación en sus proyectos.
Esta cita, dirigida a personas emprendedoras con una idea de negocio, autónomos, pymes y startups interesados en innovar y crecer, se celebrará el 7 de octubre, en formato intensivo de cuatro horas, de 16.30 a 20.30 horas.
El otro taller se titula 'Cómo pasar de tu idea de proyecto de I+D+i a la financiación. CDTI para startups' y está enfocado en capacitar a los participantes para identificar oportunidades de innovación en sus empresas y transformarlas en proyectos de I+D+i estructurados, preparando propuestas alineadas con los criterios de evaluación y financiación del CDTI.
Esta propuesta combina sesiones de capacitación técnica, actividades prácticas y espacios de trabajo colaborativo, y está dirigido a startups y empresas innovadoras salmantinas de sectores tecnológicos y de base científica.
Se desarrollará en dos sesiones, los días 4 y 11 de noviembre, en horario de 16.30 a 20.30 horas.