Los centros cívicos de Burgos ofrecen 592 actividades y 10.914 plazas para el segundo cuatrimestre

BURGOS 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha anunciado que su área ha programado 592 actividades y 10.914 plazas para el segundo cuatrimestre en los centros cívicos de la ciudad con el objetivo de "mejorar" el bienestar de las personas y "evitar el aislamiento social".

Se trata de actividades comunitarias y de proximidad para los meses de febrero a mayo. Están especialmente dirigidos a personas adultas y personas mayores. Según he explicado Del Campo, la mayor parte de las actividades se destinan al ámbito del cuerpo sano con 295. Son talleres relacionados con el ejercicio físico, el baile, la cocina, saludable y disciplinas, como pilates, zumba o yoga.

Otra de las áreas en las que se centra el trabajo en este segundo trimestre es el de las actividades relacionados con la artesanía y la creatividad que ascienden a 91 propuestas. Además, los cívicos también ofertan 42 actividades vinculadas a la salud emocional y hábitos saludables, otras 90 orientadas a reducir la brecha digital, con una especial incidencia en la informática básica, trámites online, seguridad digital e inteligencia artificia; y otras 15 actividades relacionadas con idiomas. A esta programación se suman 59 actividades dedicadas al aprendizaje cultural y formativo de las personas.

Los centros comunitarios que más actividades concentran son los más grandes de la ciudad, los que están ubicados en San Agustín, Río Vena y en Capiscol. Según Del Campo, son los centros que concentran en una mayor capacidad de albergar actividades y también una mayor demanda.

Los programas de los centros cívicos se van a completar con otras actividades de carácter anual, de envejecimiento activo, de convivencia, idiomas y de salud.

Del campo, también anunciado que se van a llevar a cabo dos concursos. Por un lado está el tradicional certamen de pintura y uno nuevo de carácter intergeneracional que va a consistir en la elaboración de una maqueta de un cerebro para la participación conjunta de abuelos y nietos.

Además de todas las actividades se va a celebrar una conferencia de Teresa Arzuaga, el día 11 de febrero, a las 19.30 horas, en el Centro Cívico San Agustín qué versará sobre la gestión inteligente de los conflictos.

Las inscripciones se pueden realizar del 8 al 16 de enero, mientras que el sorteo será el día 19. El día 21 de enero se van a publicar las listas y a partir del día 23 se abrirán las inscripciones que quedaron vacantes para un cuatrimestre que comienza el 2 de febrero.