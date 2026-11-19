VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Valladolid ha presentado este jueves 'V-District' y 'Valladolid Startups', dos iniciativas que buscan "facilitar el acceso de las empresas a la innovación y apoyar el crecimiento de los proyectos" dentro de la ciudad.

Las iniciativas, que cuentan con Innsomnia Group, proponen un espacio de colaboración entre grandes empresas, pymes y startups para "identificar necesidades, compartir conocimiento y desarrollar soluciones que refuercen su competitividad", según ha trasladado la organización empresarial en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, ambas cumplen funciones complementarias ya que 'V-District' pretende articular la colaboración entre los distintos participantes de la comunidad de innovación, mientras que 'Valladolid Startups' se centra en la representación y el apoyo al crecimiento de las empresas tecnológicas.

En este marco, el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha señalado "la generación de oportunidades en la ciudad" a través de las dos nuevas propuestas y ha puesto en valor "las ventajas competitivas" de Valladolid por "su ubicación estratégica, sus infraestructuras, su base industrial y su capital humano".

"Nuestro reto es reforzar las conexiones entre empresas, startups e inversores para que esas capacidades se traduzcan en proyectos, actividad y empleo", ha subrayado, para destacar la necesidad de que estas iniciativas lleguen a las pymes y que "la innovación se traduzca en soluciones concretas, en mayor productividad y en oportunidades para crecer desde Valladolid".

En este sentido, el presidente de CEOE Valladolid ha manifestado que para "muchas" pymes su reto es conocer "dónde empezar, encontrar el apoyo adecuado y saber qué tecnología puede ayudarles a mejorar su actividad".

Por su parte, el presidente de Innsomnia Group y CEO, Rafa Navarro, ha señalado que la ciudad "tiene todo lo que necesita un ecosistema de innovación para despegar: un tejido industrial sólido, talento, universidad y una ubicación estratégica".

"Lo que buscamos con V-District y Valladolid Startups es conectar esas piezas de forma estable, para que las empresas encuentren en las startups soluciones a sus retos reales y las startups encuentren aquí clientes, inversión y un lugar donde crecer", ha explicado.

Asimismo, la jornada ha contado con una charla del exdirector general de Renault Consulting y cofundador y ex director general de Asti Consulting, Antonio J. Fernández, quien ha ahondado en el futuro económico de Valladolid.

De esta forma, ambas iniciativas, 'V-District' y 'Valladolid Startups', complementan la labor de 'Valladolid Now' junto al Ayuntamiento, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, "para reforzar la proyección de la ciudad, favorecer la atracción de inversión y el desarrollo empresarial".

'V-DISTRICT CONECTA'

La iniciativa 'V-District' se ha presentado como una comunidad de "innovación abierta", el eje de la actividad, ya que este modelo busca "acercar la tecnología a los problemas concretos de las empresas y facilitar que los proyectos tecnológicos encuentren clientes".

Así, ofrecerá mentorías gratuitas con expertos, encuentros, clases especializadas y sesiones de conocimiento sobre transformación digital, así como se desarrollará formación en inteligencia artificial aplicada a distintos sectores, dirigida especialmente a directivos.

La iniciativa contará con un directorio sectorial y tecnológico que permitirá identificar empresas y soluciones, así como con espacios de intercambio de experiencias y conocimiento.

Por ello, los miembros de la comunidad podrán acceder también a ventajas en productos y servicios especializados y, además, a un observatorio tecnológico para conocer tendencias, explorar tecnologías emergentes e identificar soluciones que ayuden a las empresas a anticiparse a los cambios del mercado.

Las empresas, startups y organizaciones interesadas en formar parte de 'V-District' podrán presentar su candidatura a través de 'www.v-district.com' a partir de este jueves, 19 de noviembre.

'VALLADOLID STARTUPS'

Por otra parte, 'Valladolid Startups' se ha expuesto como una asociación destinada a "representar, conectar e impulsar el crecimiento nuevos negocios y de las empresas de base tecnológica en fase de expansión vinculadas al territorio".

La asociación trabajará para facilitar el acceso a nuevos mercados, atraer inversión y capital, conectar a las empresas con talento especializado y promover alianzas que les permitan ampliar su actividad, según han informado.

De la misma forma, los asociados de 'Valladolid Startups' tendrán acceso a la comunidad 'V-District' y a los retos de innovación que se impulsen desde esta plataforma, "para dar a conocer sus soluciones, establecer relaciones con pymes y grandes empresas y explorar oportunidades de colaboración y desarrollo de negocio".