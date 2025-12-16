CEOE Ávila asegura que si les "dejan" 2026 será "el año de las pymes"

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, acompañado de parte del equipo directivo, en el desayuno navideño con los medios. - EUROPA PRESS

ÁVILA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, ha asegurado que, si les "dejan", este 2026 será "el año de las pymes", una afirmación con la que ha querido sintetizar el "potencial" que, a su juicio, atesora el tejido empresarial abulense y la oportunidad que se abre para aprovecharlo.

Díez ha realizado estas declaraciones durante un desayuno navideño con los medios de comunicación, en el que ha hecho balance del año y ha defendido que Ávila cuenta con condiciones suficientes para convertirse en un "referente empresarial, capaz de atraer tanto proyectos empresariales como empleo, especialmente para quienes miran desde Madrid con dudas sobre su futuro".

Durante su intervención, el presidente de la patronal abulense ha subrayado que las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento "clave" y que "es el momento también de los pequeños", especialmente en una provincia como Ávila, a la que ha comparado como "el David frente al Goliat".

En este contexto, ha insistido en que existe "mucho potencial por explotar" y que el objetivo debe ser crear un "ecosistema empresarial sólido que impulse el desarrollo económico que la provincia necesita".

Díez ha valorado un reciente informe que sitúa a las empresas "en el top de la confianza ciudadana", un dato que ha considerado "especialmente relevante". A su juicio, refleja "la confianza que la gente tiene en las empresas, la confianza que los trabajadores tienen en sus propias empresas", una base sobre la que, ha defendido, se debe construir "el futuro económico de la provincia".

"Hay que aprovechar para que estas empresas, que creamos el ecosistema empresarial de Ávila, este año seamos capaces de dar ese impulso que nuestra tierra necesita", ha señalado, con la mirada puesta en convertir a Ávila "en un destino atractivo no solo para emprender, sino también para encontrar empleo".

Pero en su balance del ejercicio, Díez también ha descrito un año "bastante convulso, marcado por el aumento generalizado de los costes, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de normalidad".

"La normalidad ha sido algo que no ha existido", ha resumido, aludiendo también a una legislación laboral "cambiante" y a objetivos que, según ha dicho, "no se han materializado". En este sentido, ha criticado que iniciativas como el Verifactu o el registro horario hayan sido "humo" que han quedado "aplazadas para otro ejercicio o, incluso, en el aire".

Pese a este contexto, el presidente de CEOE Ávila ha extraído también lecturas positivas. De esta forma, ha señalado que "casi la mitad de las empresas espera este año facturar lo mismo que el año pasado", aunque ha advertido de que "no van a ganar lo mismo". Aun así, ha destacado que "el punto de vista de los empresarios es positivo" y que, a pesar de las dificultades, siguen "abiertos, que ya es un punto a favor".

LABOR

En este escenario, Díez ha resaltado la labor desarrollada por la organización empresarial, especialmente en el acompañamiento y la formación, ya que desde CEOE Ávila se ha trabajado para que cuestiones como el Verifactu o el registro horario no pillaran "desprevenidos" a los empresarios, ofreciendo formación y apoyo en su implantación.

"Tenemos un programa de formación que está cerca de los empresarios, que les ayuda a estar en su día a día", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado el valor del asociacionismo frente al individualismo. "Creo que debemos volver a vivir esa época dorada, porque el asociacionismo tiene un papel importante que jugar", ha defendido.

En cuanto a la evolución del número de empresas, Díez ha indicado que todavía no se disponen de los datos definitivos de este año, ya que aún quedan días para cerrar el ejercicio. Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, reflejan la desaparición de doce empresas y un número "algo mayor" de autónomos.

Ha reconocido que se trata de cifras negativas, aunque ha matizado que si bien "son preocupantes, no son alarmantes", recordando que en muchos casos influyen factores inevitables como las jubilaciones y la falta de relevo generacional.

Precisamente, el relevo generacional ha sido uno de los retos señalados por el presidente de la patronal, junto a las necesidades básicas de las pymes para mantenerse y crecer.

"Al final necesitamos certezas, necesitamos una seguridad jurídica y, sobre todo, que nos dejen trabajar", ha afirmado, para criticar el "exceso" de trámites burocráticos y normativas que, a su juicio, "distraen al empresario de su actividad principal".

Ha advertido además de que muchas regulaciones se diseñan pensando en "grandes corporaciones, cuando la realidad empresarial es muy distinta". "El empresario es el panadero al que le compramos el pan, la tienda de ropa o la de chuches", ha subrayado.

Díez ha insistido en la necesidad de encontrar un "equilibrio" entre la burocracia, la seguridad jurídica y los derechos del trabajador y de la empresa, para crear "un ambiente cierto de trabajo". En caso contrario, ha alertado, se genera un "desánimo peligroso". "Si el empresario está desanimado, lo que menos buscas es riesgo", ha advertido, subrayando que es el empresario quien "se tiene que jugar su patrimonio".

INFRAESTRUCTURAS

En el ámbito de las infraestructuras, el presidente de CEOE Ávila ha reclamado "claridad y prioridades". De cara a 2026, ha pedido "que se diga la verdad" sobre la situación de las infraestructuras y, en especial, sobre el peaje. "Sé que en el 2026 no se va a solucionar, pero quiero saber cómo estamos", ha afirmado, para reclamar "información clara y estable" y así "buscar soluciones".

Junto al peaje, ha mencionado también el tren y la infraestructura eléctrica como cuestiones "clave" para el desarrollo empresarial de la provincia.

Finalmente, Díez ha mostrado un "moderado optimismo" de cara al futuro, apoyándose en el tamaño del tejido empresarial abulense. Así, ha señalado que, aunque las empresas son pequeñas, esa dimensión también supone una ventaja "por su mayor capacidad de adaptación".

"Si nos dejan trabajar tranquilos y si el entorno no nos lo complican demasiado, yo creo que Ávila puede crecer mucho en no demasiado tiempo", ha concluido, reiterando su confianza en que, con las condiciones adecuadas, 2026 pueda convertirse en el año de las pymes abulenses.