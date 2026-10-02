CEOE CyL advierte del frenazo del mercado laboral en septiembre y pide mejorar la productividad

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León ha advertido del frenazo registrado en el mercado laboral en septiembre, con un incremento de 2.394 personas desempleadas respecto al mes de agosto, lo que supone un aumento del 2,43 por ciento y sitúa la cifra total de parados registrados en la Comunidad en 100.717 personas.

Desde CEOE apuntan que si bien septiembre registra habitualmente el impacto del fin de las actividades ligadas a la campaña estival, la evolución experimentada refleja señales de ralentización. En este contexto, la patronal autonómica ha advertido de las dificultades que encuentran las empresas para sostener su ritmo de crecimiento y de generación de empleo.

La organización empresarial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera prioritario reforzar las condiciones de competitividad, inversión y empleo sostenible, de forma especial entre las pymes y los trabajadores autónomos. Asimismo, apunta al incremento del absentismo laboral, la subida de los costes operativos y laborales sin aumentos equivalentes en la productividad, y el repunte de la inflación derivado del encarecimiento de la energía y los carburantes como los factores clave que presionan la actividad productiva.

Ante esta coyuntura, la patronal ha reclamado una mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y la reducción de cargas innecesarias con el objetivo de favorecer las inversiones y las contrataciones. Para abordar estos retos estructurales, la entidad ha reivindicado el marco del Diálogo Social como herramienta indispensable para conciliar la protección de los trabajadores con la flexibilidad operativa requerida por el tejido empresarial.

CEOE Castilla y León ha reiterado su plena disposición a alcanzar acuerdos y ha insistido en que recuperar el dinamismo de las empresas resulta determinante para apuntalar el crecimiento económico y promover la creación de empleo estable en la Comunidad.