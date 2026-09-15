CEOE CyL arranca el curso económico en Burgohondo (Ávila) con el foco en el empleo y la competitividad

CEOE Castilla y León arranca el curso económico en Burgohondo con el foco en el empleo y la competitividad. - CEOE CYL

BURGOHONDO (ÁVILA), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León se ha reunido este martes en Burgohondo (Ávila), una de las localidades afectadas por los graves incendios registrados este verano, en una cita que marca el inicio del nuevo curso económico para la organización empresarial.

Desde este municipio, la patronal ha trasladado su apoyo al tejido productivo del territorio golpeado por los fuegos y ha puesto de relieve la importancia de que la recuperación incluya la reactivación económica, el mantenimiento del empleo y el respaldo a las empresas y autónomos locales.

Durante los próximos meses, la confederación autonómica ha confirmado que abordará algunos de los principales retos que condicionan la actividad empresarial y la competitividad en la Comunidad. Entre estas prioridades, la entidad ha situado la evolución del empleo, la disponibilidad de talento, el absentismo laboral, la energía, las infraestructuras, la seguridad jurídica y la necesidad de seguir avanzando en medidas que favorezcan la inversión, según informaron a Europa Press fuentes de dicha patronal.

Asimismo, los miembros de la Junta Directiva han repasado la situación económica y empresarial de Castilla y León, al tiempo que han analizado las principales líneas de trabajo de la organización para el último tramo del año. El objetivo de este plan de actuación ha sido fijado en la defensa de un marco que permita a las empresas crecer, invertir, generar puestos de trabajo y contribuir al desarrollo equilibrado de todo el territorio autonómico.

Con la celebración de su reunión de trabajo en Burgohondo, CEOE Castilla y León ha reafirmado su compromiso con una Comunidad en la que la actividad empresarial constituye un elemento esencial para garantizar oportunidades, empleo y futuro.

La patronal ha hecho especial hincapié en la relevancia de esta premisa en las zonas rurales y en aquellos territorios que afrontan situaciones excepcionales.