CEOE CyL cifra en un 2,63% el seguimiento de la huelga general en las primeras horas

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha cifrado en un 2,63 por ciento el seguimiento de la huelga general en las primeras horas del paro convocado por los sindicatos y por el movimiento por la vivienda por lo que considera que el seguimiento ha sido "mínimo".

La patronal ha asegurado que la actividad empresarial se está desarrollando "con normalidad" en el conjunto de la Comunidad si bien reconoce que se han registrado "algunas incidencias aisladas" relacionadas con impedimentos de acceso a los puestos de trabajo, además de una pintada en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES).

CEOE Castilla y León ha condenado este tipo de actuaciones y ha recordado al respecto que el legítimo ejercicio del derecho de huelga debe ser "plenamente compatible" con el derecho al trabajo y el respeto a las empresas y sus organizaciones representativas.

La patronal ha asegurado que continuará con el seguimiento de la jornada de paro general para actualizar los datos conforme avance la convocatoria.