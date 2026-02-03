CEOE CyL pide que la creación de empleo de calidad sea una "prioridad absoluta e irrenunciable" de la agenda

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal de Castilla y León ha realizado un llamamiento "firme y urgente" para que la creación de empleo de calidad se convierta en "la prioridad absoluta e irrenunciable" de la agenda política y de la acción pública. Asimismo, ha advertido de que el reciente acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2026 "puede comprometer gravemente" la viabilidad de un elevado número de empresas.

CEOE Castilla y León se ha manifestado de este modo tras conocer los datos del paro registrado correspondientes al mes de enero, cuando el desempleo creció un 1,93 por ciento respecto al anterior y cayó un 5,63 por ciento respecto a 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria y económica, "con efectos directos sobre el modelo de relaciones laborales y el desarrollo de la negociación colectiva".

La patronal de Castilla y León CEOE ha exigido un "enfoque decidido" que impulse la actividad económica y refuerce la competitividad estructural del tejido empresarial, "todo ello en un contexto especialmente preocupante por el aumento del absentismo laboral en la Comunidad, cuya tasa se aproxima a la media nacional, con el consiguiente impacto negativo en la productividad y en los costes que soportan las empresas", añade.

Por último ha reiterado que es "imprescindible" adoptar medidas legislativas y fiscales alineadas con la realidad empresarial, especialmente con la de las pymes, auténtico motor del empleo y ha reclamado medidas que aporten confianza y seguridad jurídica y eviten cargas regulatorias y costes laborales desproporcionados.

Asimismo, ha reclamado medidas que promuevan la iniciativa privada "como eje fundamental del desarrollo económico a largo plazo y de la creación de un tejido productivo sólido y generador de empleo estable".