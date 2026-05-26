CEOE CyL reclama una "discriminación positiva" para impulsar las empresas en el mundo rural

Junta Directiva de CEOE CyL en la reunión en el Museo del Pan. - CEOE CYL

MAYORGA (VALLADOLID), 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE CyL, Santiago Aparicio, y el de Valladolid, Carlos Magdaleno, han reclamado una "discriminación positiva" paraapoyar e impulsar el asentamiento de empresas en el medio rural y frenar la despoblación, "que es una enfermedad muy grave que si no se trata a tiempo".

Así lo han puesto de manifiesto durante la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León que se ha celebrado este martes en el Museo del Pan, de la Diputación Provincial, que se encuentra en la localidad vallisoletana de Mayorga, en Tierra de Campos.

Durante su intervención, Carlos Magdaleno ha recordado la de veces que se hacen promesas de apoyo al medio rural en campaña electoral y ha afirmado que al "mundo rural no se le apoya diciéndolo, se le apoya con una discriminación positiva, invirtiendo" para evitar su desaparición.

Al respecto, el presidente de CEOE Valladolid ha apuntado que los empresarios "luchan" para generar empleo pero ha reconocido que "son muy difíciles las condiciones para emprender en un pueblo" a lo que ha añadido que Tierra de Campos "está enferma de despoblación, que es una enfermedad muy grave si no se trata a tiempo".

"Cuando uno está enfermo uno necesita cuidados especiales que son caros, pero si no se van a dar los cuidados, que nos lo digan, que nos lo digan, pero que no nos vayan a engañar con promesas vanas", ha aseverado Carlos Magdaleno.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha abogado por "combatir la despoblación" lo que se hace "cuando realmente se crea inversión y se crea empleo por parte de los empresarios".

Asimismo, Aparicio se ha referido a la discriminación positiva y ha apostado por "legislar de manera diferente" en el medio rural, "porque no es lo mismo montar una empresa" en Tierra de Campos "que montarla en Valladolid o montarla en Soria o en una capital de provincia", al tiempo que ha afirmado que las administraciones "tienen la obligación de juntarse, de trabajar conjuntamente para crear el escenario propicio" para que las zonas rurales de España "puedan resurgir y tener un futuro".

"Si no hay empresas que inviertan no hay posibilidad de que al final este medio rural salga adelante", ha enfatizado Santiago Aparicio, aunque ha reconocido que "hay mucho trabajo por delante".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, ha afirmado que uno de los "los grandes objetivos" de la institución provincial "es el desarrollo económico que se tiene que hacer en colaboración con la iniciativa privada, en la colaboración público-privada".

Asimismo, se ha mostrado favorable a una reducción de impuestos y ha apuntado al "incremento de la recaudación" por parte del Gobierno central, por lo que ha apostado por "una bonifición de los territorios rurales para que los empresarios puedan desarrollar proyectos de futuro y crear empleo.