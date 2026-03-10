CEOE CyL respalda la posición de la patronal nacional y Cepyme y rechaza la propuesta de "democratización de la empresa"

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León se suma a la posición manifestada por CEOE y Cepyme ante la convocatoria de la mesa sobre la denominada "democratización de las empresas", prevista para el próximo 12 de marzo, y respalda la decisión adoptada por sus órganos de gobierno de no participar en dicho proceso.

La organización empresarial de Castilla y León considera que la propuesta impulsada por el Ministerio de Trabajo constituye "un nuevo ejercicio de intervencionismo" en la actividad empresarial y una vulneración del derecho a la propiedad privada, además de "generar un clima de incertidumbre que puede afectar negativamente a la confianza empresarial y a la inversión".

En este sentido, ha indicado que, en un contexto internacional marcado por una elevada inestabilidad económica y geopolítica, resulta "especialmente preocupante" que se promuevan iniciativas que introducen mayor inseguridad jurídica y trasladan un mensaje de desconfianza hacia el tejido empresarial, "pilar fundamental para la creación de empleo y el desarrollo económico".

Asimismo, considera que plantear una supuesta falta de democracia en el ámbito de la empresa supone cuestionar un modelo de relaciones laborales basado en la negociación colectiva, uno de los espacios más "genuinamente democráticos" del sistema, reconocido como tal en la Constitución española.

Además, la patronal cree que la propuesta "atenta" contra principios recogidos en el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, así como a las facultades de organización y dirección que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las empresas.

CEOE Castilla y León ha recordado además que el ordenamiento jurídico español permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y asumir los riesgos asociados a la iniciativa empresarial, un principio "básico" del modelo económico.

Por todo ello, la organización empresarial de Castilla y León respalda la decisión de CEOE y CEPYME de no participar en la mesa de negociación convocada y ha reiterado su apuesta por el Diálogo Social y la negociación colectiva como instrumentos fundamentales para alcanzar acuerdos que contribuyan a la estabilidad económica, el crecimiento empresarial y la creación de empleo.