CEOE reclama "diálogo y responsabilidad" para conformar un gobierno "estable"

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha trasladado su respeto por el resultado de las elecciones autonómicas y ha apelado a la "responsabilidad, el compromiso y el diálogo" de las fuerzas políticas para conformar "cuanto antes un Gobierno estable que garantice la seguridad institucional y permita avanzar en crecimiento económico, inversión y creación de empleo en la Comunidad".

La Confederación empresarial incide en su voluntad de seguir colaborando "activamente" con las instituciones y con los agentes sociales en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, "que considera un instrumento clave para alcanzar acuerdos que impulsen la actividad económica, la inversión y el empleo en la Comunidad".

Además, CEOE Castilla y León ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en las Cortes autonómicas para priorizar "el interés general" de Castilla y León y trabajar "desde el consenso y la estabilidad institucional, condiciones imprescindibles para generar confianza, atraer inversiones y afrontar con éxito los retos económicos y demográficos de los próximos años".

Finalmente, la organización empresarial ha subrayado que la nueva etapa política que ahora se abre "debe centrarse en abordar con decisión algunos de los principales desafíos que afectan a la competitividad del tejido productivo regional".

Entre ellos, ha recordado tres "prioridades fundamentales" trasladadas previamente a los partidos políticos: "la necesidad de resolver la saturación de las redes eléctricas, la preocupación creciente por el absentismo laboral y la urgencia de impulsar políticas eficaces de atracción y retención de talento".

