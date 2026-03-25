CEOE Valladolid y el INCIBE promueven la cultura de la seguridad digital ante el aumento de ciberataques. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Valladolid ha acogido este lunes una nueva jornada del proyecto '+Ciberseguridad', una iniciativa de ámbito nacional destinada a promover la cultura de la seguridad digital.

El encuentro ha reunido a expertos, representantes institucionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar los desafíos del entorno digital. Durante la sesión, se ha puesto un foco especial en la protección de pymes y autónomos frente a las amenazas actuales.

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha destacado que la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una "prioridad empresarial" debido a las consecuencias reputacionales y de actividad que generan los ataques.

En la misma línea, el concejal de Hacienda de Valladolid, Francisco de Paula Blanco, ha afirmado que la seguridad digital es una "condición imprescindible" para garantizar que la transformación tecnológica de la ciudad se desarrolle con plenas garantías para ciudadanos y empresas.

Por su parte, el gerente de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Raúl Amarelle, ha recordado que el organismo gestionó 122.223 incidentes en España durante 2025, un 26 por ciento más que el año anterior. En el caso concreto de Valladolid, las consultas al servicio de ayuda han aumentado un 30,9 por ciento, alcanzando las 1.673 peticiones. Amarelle ha subrayado que solo 134 de estas consultas procedían de empresas, por lo que ha instado al tejido productivo a utilizar los canales gratuitos del 017.

En cuanto a la inversión, el INCIBE ha destinado más de 248 millones de euros a pequeñas y medianas empresas (pymes) en todo el país, lo que ha contribuido a un crecimiento del 35 por ciento en el empleo del sector. En Castilla y León, la inversión alcanza los 14,05 millones de euros, destacando proyectos como la investigación en inteligencia artificial para dispositivos IoT junto a las universidades de Valladolid y Burgos. Además, el programa RETECH ha asignado 15 millones a la Junta para reforzar la competitividad regional.

La jornada ha finalizado con una mesa redonda y un taller práctico donde los asistentes han analizado casos reales de vishing, compras fraudulentas y suplantación de identidad. Los expertos han coincidido en la necesidad de integrar la ciberseguridad en la estrategia de negocio y formar a los equipos de trabajo como primera línea de defensa.

El proyecto '+Ciberseguridad' continuará recorriendo el territorio nacional para fomentar entornos digitales seguros, confiables y competitivos en el ámbito empresarial.