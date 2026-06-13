CEOE valora la "experiencia" del nuevo Gobierno y tiende la mano para "trabajar" y "avanzar desde el Diálogo Social"

Archivo - El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, participa en los Encuentros Informativos de Europa Press y Unicaja, a 23 de septiembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha puesto en valor la "experiencia" de los componentes del nuevo Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y mostrado la "mano tendida" para "trabajar" con todos ellos "en los aspectos que más preocupan al tejido empresarial" y para "avanzar desde el Diálogo Social".

En un comunicado recogido por Europa Press, CEOE ha manifestado su respeto a la configuración del nuevo Ejecutivo autonómico y ha destacado especialmente la continuidad de Carlos Fernández Carriedo y Isabel Blanco Llamas y el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones en "áreas clave para la economía".

"Son tres perfiles con una amplia experiencia de gestión, un profundo conocimiento de la Comunidad y con los que hemos mantenido una interlocución fluida y constructiva durante los últimos años", ha subrayado la patronal, para trasladar su "enhorabuena" al conjunto de los nombrados.

En este contexto, ha recordado que todos ellos "asumen una gran responsabilidad en un momento decisivo para la Comunidad, marcado por retos como el crecimiento económico, la competitividad empresarial, el empleo, la innovación, la cohesión territorial y la prestación de servicios públicos de calidad".

De este modo, ha tendido la mano a todos los miembros del Ejecutivo para "trabajar desde el diálogo, la colaboración y el consenso en favor del progreso de Castilla y León", motivo por el solicitará reuniones con los nuevos consejeros una vez tomen posesión para empezar a abordar "los aspectos que más preocupan al tejido empresarial".

"La estabilidad, el conocimiento de los asuntos económicos y la capacidad de diálogo son elementos especialmente importantes en el actual contexto", ha avisado, para expresar su confianza en trabajar con el nuevo Gobierno de forma "conjunta" para "impulsar la competitividad de las empresas, la creación de empleo y el fortalecimiento del diálogo social en Castilla y León", "una herramienta que ha demostrado su utilidad para alcanzar acuerdos y afrontar los retos económicos" de este territorio.

Por último, CEOE ha puntado a la importancia de las competencias en industria, empleo, comercio y relación con las universidades, "ámbitos decisivos para la competitividad" y que ahora gestionará Suárez-Quiñones.