CEOE ve una paradoja en los niveles "históricamente bajos" de desempleo y las dificultades para encontrar empleados

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal de Castilla y León ha calificado de positivos los datos del paro registrado en el mes de mayo, cuando el desempleo bajó en 2.609 personas, quinto mejor dato absoluto y segundo porcentual, hasta los 97.155 desempleados, si bien ha abogado por analizar las cifras con prudencia y desde una perspectiva estructural.

Además, CEOE Castilla y León ha constatado una "paradoja" en la situación del mercado laboral en el que conviven "niveles históricamente bajos" de desempleo con "dificultades crecientes" para encontrar trabajadores en "numerosos sectores", como la industria, la construcción, el transporte, la hostelería, los servicios o determinadas actividades del medio rural.

En este sentido, CEOE Castilla y León ha considerado "imprescindible" abordar reformas estructurales para responder a las necesidades reales de las empresas y garantizar la sostenibilidad futura del mercado laboral de la Comunidad.