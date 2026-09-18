Cerca de 10.000 personas visitan la exposición de Carlos Saura en el Palacín de León

Archivo - La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro derecha) y el comisario de la muestra, Chema Conesa (a su izquierda), en la presentación de la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara' que ha albergado los últimos meses el Palacín de León, entre el 27 de marzo y el 13 de septiembre, ha sido "todo un éxito" y ha logrado atraer a cerca de 10.000 personas, al mismo tiempo que ha supuesto un "hito" dinamizador de relevancia para la agenda cultural de la ciudad.

La acogida de la muestra compuesta por 116 fotografías, además de diarios de rodaje, audiovisuales, numeroso material personal de archivo y un documental de un creador de proyección internacional como Carlos Saura, ha consolidado el espacio leonés como un centro para la fotografía contemporánea.

En concreto, 9.820 personas han visitado la muestra, lo que ha permitido afianzar el Palacín como espacio expositivo dedicado al arte en la ciudad, según ha destacado el Ayuntamiento de León.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, encabeza la estadística León, seguido por Madrid, Asturias, País Vasco, Barcelona y Valencia. En el caso concreto del público de Castilla y León, las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid y Burgos han aportado el mayor número de público.

La exposición de Carlos Saura ha recibido también visitantes internacionales de Reino Unido, Francia, EEUU, Alemania e Italia. Además, se ha registrado un elevado número de público que ha visitado la exposición hasta en cinco y seis ocasiones, así como la incorporación de nuevos visitantes internacionales procedentes de Argentina, México, Panamá, Corea y Colombia, entre otros.

En el marco de la muestra retrospectiva de Carlos Saura se han programado numerosas actividades complementarias con un carácter formativo y educativo. El objetivo ha sido mostrar la faceta fotográfica del artista entendida como el germen de su mirada cinematográfica y su memoria, con talleres específicos, además de visitas comentadas y recorridos temáticos, entre otras propuestas.

2.776 PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

El programa, diseñado desde el área de Arte y Exposiciones de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento, ha tenido un total de 2.776 participantes.

Una de las propuestas con más éxito ha sido la compuesta por los talleres en los que los niños han grabado dos cortometrajes, han aprendido los oficios del cine, han rodado películas de animación, han creado bandas sonoras y han doblado escenas, entre otras cuestiones.