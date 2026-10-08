Cerca de 200 personas claman en Valladolid por la muerte de Maricarmen: "El negocio de la vivienda provoca muertes"

Cerca de 200 personas se han concentrado este jueves para clamar por la muerte de Maricarmen y mostrar su rechazo ante el "rentismo criminal" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas han participado este jueves en una concentración celebrada en la céntrica Plaza de Portugalete de Valladolid para clamar por la muerte de Maricarmen, el rostro más visible de las reivindicaciones en toda España, y mostrar su rechazo al negocio de la vivienda que "provoca muertes".

'¡No ha muerto, la han asesinado!', '¡Gobierno progresista, hipócrita y rentista!' o 'No toleramos ni un deshaucio más' han sido algunas de las consignas que los manifestantes han expresado durante la cita, en la que se ha guardado un minuto de silencio para recorar a Maricarmen.

Minutos antes del inicio de la concentración, que ha tenido lugar sobre las 20.00 horas de este jueves, el portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha asegurado que la situación de la vivienda responde a un modelo basado en el "capitalismo y el rentismo", y ha señalado que el caso de Maricarmen "no es puntual", sino "un ejemplo más de todo lo que provoca el negocio de la vivienda".

González ha aseverado que la muerte de Mari Carmen ha generado una reacción especialmente intensa entre la ciudadanía durante las últimas horas, aunque ha incidido en que desde el sindicato les "cabrea, como cabrea en general, el negocio de la vivienda".

En este sentido, ha advertido de que quienes consideran lícito hacer negocio con las viviendas "apoyan que haya desahucios y están apoyando que siga habiendo muertes".

El portavoz ha defendido que esta situación continuará mientras no se modifique el actual modelo y ha vinculado el caso de Maricarmen con otros episodios recientes que, según ha indicado, también han terminado con la muerte de personas afectadas por desahucios.

Asimismo, ha criticado las medidas impulsadas desde el ámbito político y ha considerado que las iniciativas planteadas hasta ahora son "migajas" y "decretos muy vacíos".

González ha avanzado además que el Sindicato de Vivienda de Valladolid seguirá con sus asambleas semanales y ha confirmado su apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, además de anunciar que se continuará con las movilizaciones que se consideren necesarias.

"Lo más importante es seguir organizadas", ha señalado, al defender que la clase trabajadora debe organizarse en torno a la vivienda para reclamar sus derechos, un punto en el que ha censurado que las medidas legislativas buscan conciliar los intereses de la clase trabajadora con los del capital, que considera contrapuestos.

Por último, ha asegurado que el sindicato aprovechará "lo poquito de bueno" que puedan contener los decretos para atender sus casos, pero ha cuestionado especialmente las medidas que mantienen bonificaciones a los rentistas o facilitan los desahucios.