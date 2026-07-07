Cerca de 300 farmacias de Valladolid informan desde hoy sobre los servicios gratuitos que ofrece la AECC

Rafael Martínez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid (izquierda), y Artemio Domínguez, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 farmacias de la provincia vallisoletana inician hoy, 7 de julio, los servicios gratuitos de la Asociación Contra el Cáncer de Valladolid, con los que dicha entidad atendió a 2.051 el año pasado. La oferta incluye, entre otros, atención psicológica y acciones preventivas.

El acuerdo entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid, dos entidades colaboradoras durante años, da la posibilidad de ofrecer formaciones específicas dirigidas a profesionales farmacéuticos, para que conozcan de primera mano todos los servicios y prestaciones gratuitas que ofrece la organización vallisoletana.

La iniciativa forma parte de la recomendación de activos para la salud, una de las actuaciones que se contemplan en el Marco de la Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional de Salud (MAPyC).

Asimismo, las farmacias serán el intermediario para que los enfermos de cáncer tengan acceso a servicios como atención psicológica, atención social, nutrición, logopedia, fisioterapia, deporte oncológico, orientación laboral, acciones de prevención, voluntariado de acompañamiento, préstamo de material ortoprotésico, préstamo de pelucas o piso de acogida.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 73 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad.

En su ADN está estar al lado de las personas, por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; ofrecerles atención psicológica y social de manera gratuita, y también a su entorno, durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España, con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias.

Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, cerca de 765.000 socios y 1.450 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido con sus servicios de atención profesionalizada a más de 136.000 personas, de ellas 8.700 en Castilla y León.