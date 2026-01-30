Cerca de 300 tractores y mil personas reivindican en Ávila el valor del campo y cargan contra Mercosur

Un momento de la tractorada. - EUROPA PRESS

ÁVILA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 tractores y unas mil personas --según los convocantes-- han reivindicado en Ávila el valor del campo, además de cargar contra la competencia desleal, la burocracia y acuerdos comerciales injustos.

La movilización forma parte de las tractoradas convocadas por UCCL, Asaja y la Alianza UPA-COAG y que se desarrollaron ayer en casi todo el territorio autonómico y nacional en el "súper jueves" llevado a cabo por las organizaciones agrarias.

El presidente de UCCL en Ávila, Francisco Robledo, ha señalado al inicio de la tractorada que las reivindicaciones se dirige de forma directa contra el acuerdo con Mercosur, un pacto que, a su juicio, "solo puede llevar al cierre de muchas explotaciones" tanto en Ávila como en el conjunto de España.

Robledo ha advertido de que la entrada de productos procedentes de terceros países, "producidos bajo normas distintas a las europeas", supondrá "una competencia desleal" para los agricultores y ganaderos y también un "perjuicio" para los consumidores, "al permitir la comercialización de alimentos con estándares sanitarios y medioambientales más laxos".

En este sentido, ha criticado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hayan votado en contra de que el acuerdo sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una decisión que, según ha subrayado, "equivale a dar luz verde a un pacto que puede desmantelar la producción agraria europea y generar dependencia alimentaria".

Por su parte, el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha coincidido en que el acuerdo con Mercosur ha sido "la gota que ha colmado el vaso" de una situación marcada por la "falta de rentabilidad".

Pino ha denunciado la "ausencia de reciprocidad" en las condiciones de producción. Igualmente, ha agradecido a los partidos que apoyaron llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia europeo y ha lamentado el posicionamiento del PP y del PSOE en Bruselas, al considerar que "dicen una cosa aquí y votan la contraria allí".

Además, ha reclamado una PAC con un presupuesto "digno, el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, una reducción de la carga burocrática y un mayor compromiso de la Junta en el control de la fauna silvestre, especialmente del lobo, así como en el pago de indemnizaciones justas". "Estamos hartos de palabrería", ha advertido.

Finalmente, Ventura González, de UPA-COAG, ha agradecido la "amplia participación" de agricultores y ganaderos llegados desde distintos puntos de la provincia y ha destacado el carácter "social" de la movilización, al entender que las reivindicaciones del sector primario "afectan directamente al conjunto de los consumidores".

Aunque el comienzo de la manifestación estaba previsto para las 11 de la mañana, no ha sido hasta las 12 cuando se han puesto en marcha los participantes, desde los alrededores de la basílica de San Vicente hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Una vez en camino, la comitiva ha realizado una primera parada en la Delegación de la Junta para registrar el manifiesto que se leería posteriormente. Después, ha continuado su marcha por las calles de la ciudad hasta la Subdelegación del Gobierno en Ávila, donde se ha leído ese mismo manifiesto en la voz del periodista abulense Gonzalo González de Vega para, a continuación, registrarlo también en la sede del gobierno central.