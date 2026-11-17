1134651.1.260.149.20261117134030 Presentación del informe del proyecto 'Conectad@s al futuro' de Fundación Santa María la Real. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 70 por ciento de jóvenes reconoce que las redes sociales le generan falsas expectativas de éxito rápido o fácil, de manera que condicionan su futuro profesional, según refleja una investigación social realizada por Fundación Santa María la Real en el marco de su proyecto 'Conect@dos al futuro'.

La entidad ha presentado este martes, 17 de noviembre, en su sede de Madrid el informe publicado por el proyecto 'Conectad@s al futuro: red nacional de ciudadanía digital para la empleabilidad y la salud de la adolescencia y juventud', el cual ya está disponible para su descarga en el siguiente enlace, https://bit.ly/Informe-Conectados-2026.

En este estudio han participado más de 1.000 jóvenes de entre 16 y 24 años de toda España mediante encuestas, y otras 36 personas entre jóvenes, profesionales, familiares y personas expertas.

El coordinador de Evaluación de Innovación Social de Fundación Santa María la Real, Gorka Tobalina Pardo, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el estudio se enmarca en el mencionado proyecto de innovación social que busca impulsar la ciudadanía crítica digital.

En este sentido, ha señalado que la entidad considera que la propuesta de una ciudadanía crítica digital debe pasar, por un lado, por "una acción directa con los jóvenes", a través de iniciativas para generar oportunidades de aprendizaje de alfabetización digital y algorítmica, y, por otro, "reforzar el papel mediador de las familias, los centros educativos y las administraciones públicas".

Todo ello se aborda en el informe, el cual advierte de riesgos como la delegación cognitiva, los sesgos algorítmicos y la reproducción de desigualdades preexistentes e identifica el potencial del uso de la Inteligencia Artificial para personalizar el aprendizaje, orientar decisiones y actualizar competencias.

Entre los datos destacados, el estudio refleja que el 66,8 por ciento de las personas encuestadas afirma que las redes sociales le han generado expectativas de éxito rápido o fácil, mientras el 64,3 por ciento reconoce haber dudado de sus decisiones o capacidades académicas y profesionales al compararse con otras personas.

"Esto nos habla de la relevancia de las competencias digitales críticas", ha aseverado Tobalina al respecto, para avisar que los mensajes sobre alcanzar ingresos elevados sin una formación especializada o con esfuerzo reducido pueden contribuir a devaluar los procesos educativos y laborales.

Así, el estudio incide en la necesidad de fortalecer las capacidades para desenvolverse de forma crítica en el entorno digital para mejorar las oportunidades en este ámbito, todo ello en un contexto en el que casi uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años se encuentra en desempleo en España, según la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre de 2026.

Asimismo, la investigación evidencia la importancia de disponer de acompañamiento y oportunidades de aprendizaje, pues la apropiación tecnológica en el ámbito educativo alcanza el 27,1 por ciento entre quienes han recibido apoyo para utilizar recursos digitales orientados al estudio, el trabajo o la búsqueda de oportunidades, frente al 13,2 por ciento entre quienes no lo han recibido.

Además, estas oportunidades tampoco llegan por igual, el 40,8 por ciento de jóvenes de nivel socioeconómico bajo señala no haber abordado en ningún entorno el uso útil y responsable de la IA, frente al 26,1 por ciento de nivel alto.

En este sentido, la investigación también apunta que el 58,6 por ciento de jóvenes utiliza la IA para estudiar o informarse sobre sus estudios y el 35,5 por ciento para cuestiones relacionadas con el empleo y el desarrollo profesional.

USO FRECUENTE PERO MENOR APROPIACIÓN DIGITAL

Sin embargo, la investigación muestra que el uso frecuente de las tecnologías convive con niveles menores de apropiación digital, es decir, de capacidad para utilizarlas de forma estratégica y convertirlas en oportunidades educativas y laborales.

La perspectiva de género aporta nuevos matices a estas brechas, debido a que las mujeres jóvenes presentan mayores niveles de competencia digital crítica que los hombres, con un 34,6 por ciento en el nivel alto frente al 20,8. Esta ventaja no se distribuye de manera homogénea: entre las mujeres jóvenes, el porcentaje alcanza el 40,4 por ciento en aquellas de nivel socioeconómico alto y desciende hasta el 18,2 por ciento entre las de nivel bajo.

Además, en el ámbito educativo la apropiación digital alcanza el 28,9 por ciento entre jóvenes con un nivel alto de competencia digital crítica, frente al 13,6 por ciento entre quienes presentan un nivel bajo.

No se trata, por tanto, solo de utilizar más tecnología, sino de contar con los conocimientos y capacidades necesarios para aprovecharla de manera "crítica, autónoma y segura", ha defendido uno de los responsables de la investigación.

Igualmente, ha incidido en que los datos constatan una brecha digital por niveles socioeconómicos, que se manifiesta en datos como que la competencia digital crítica alcanza un nivel alto en el 31,7 por ciento de jóvenes de nivel socioeconómico alto, frente al 14,5 de nivel bajo.

Esta brecha también se observa al analizar el uso estratégico de la tecnología en el ámbito educativo, donde alcanza el 19,7 por ciento frente al 11 por ciento, respectivamente, tal y como recoge el documento.

"El porcentaje de jóvenes con nivel alto de competencia digital crítica es el doble entre aquellos que provienen de contextos socioeconómicos favorables", ha aseverado Tobalina, quien considera que la "conclusión fundamental" del informe es la necesidad de "aportar una mirada de enfoque social sobre la ciudadanía digital crítica" frente a las brechas digitales que "responden a las desigualdades sociales y económicas".

De este modo, ha manifestado que abordar esta situación es una "responsabilidad compartida" porque "todos" tienen un "papel relevante", desde el alumnado a las familias, administraciones y agentes sociales. Para ello, se ha elaborado un decálogo de recomendaciones enfocadas a alcanzar la equidad en las políticas digitales y los planes de alfabetización digital.

ACCIONES FORMATIVAS

En el mismo contexto, en la jornada se han presentado también los aprendizajes del pilotaje de acciones formativas innovadoras realizado en centros educativos de distintos territorios dentro del proyecto 'Conectad@s con el futuro', el cual está financiado por la Dirección General de Agenda 2030.

Durante 2026, la propuesta habrá llegado a más de 1.200 jóvenes de entre 16 y 24 años, en centros públicos y concertados, de educación secundaria y formación profesional, con quienes se trabaja el pensamiento crítico, se aprende a "discriminar entre información fiable y falsa" o a "contrastar fuentes" y "entender cómo funciona el algoritmo", tal y como ha indicado la técnica de Proyectos de Fundación Santa María la Real, Beatriz Barrajón.

Para ello, se realizan "juegos, retos y dinámicas cooperativas", de manera que se "cede todo el protagonismo a los alumnos para que pueden contrastar ideas, debatir, desterrar ciertas ideas preconcebidas y moldear sus criterios".

Los resultados muestran que el 89,2 por ciento de los participantes creen que los talleres les han ayudado a utilizar las tecnologías de forma más crítica.

La presentación del estudio ha dado paso a un debate con una primera mesa centrada en el diálogo entre organizaciones, que ha contado con la participación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, FAD Juventud y la empresa BeJob. Por su parte, la segunda mesa se ha centrado en el ámbito educativo con la participación del profesorado y alumnado del IES Ciudad de Jaén (Madrid).