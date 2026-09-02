Cerca de 70.000 personas se concentran en las capitales de CyL para mostrar su apoyo a Ceuta: "No está sola"

Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, a 2 de septiembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70.000 personas, según datos de las diversas policías locales, ayuntamientos y subdelegaciones del Gobierno, se han concentrado este miércoles en las capitales de las nueve provincias de Castilla y León para respaldar las concentraciones institucionales convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con Ceuta por la crisis migratoria de la ciudad autónoma y en defensa de la "integridad territorial" de España.

En el caso de Ávila la Policía Nacional ha cifrado en alrededor de 800 personas la afluencia de asistentes a la concentración convocada esta tarde en la capital abulense en solidaridad con Cueta ante la crisi migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Situación similar ha tenido lugar en Burgos, ciudad que se ha volcado con la ciudad autónoma de Ceuta en el acto programado a las 20.00 horas en la plaza Mayor a rebosar.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha impulsado el texto titulado 'Ceuta somos todos'.

La regidora ha expresado, en nombre de todos los burgaleses, el incondicional apoyo a la población ceutí y a las autoridades de la ciudad tras el episodio de crisis migratoria de los últimos días del mes de julio. Una declaración en la que Ayala ha hecho hincapié en la identidad y soberanía territorial y la inequívoca afirmación de que "Ceuta es España y lo va a seguir siendo".

La alocución se ha centrado el destacar la serenidad y firmeza de la población ceutí con la muestra de un respaldo explícito a las fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales que trabajan diariamente para garantizar el orden y la convivencia.

En la plaza Mío Cid han coincidido con la contra manifestación de aquellos que se oponían a esta convocatoria, sin más que con un cruce de reproches.

Unas 3.500 personas, según los datos de la Policía Nacional, se han congregado a la puerta de la Subedelegación de Gobierno para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta, coincidiendo con la Día de la Ciudad Autónoma, que se celebra este dos de septiembre.

Entre los manifestantes han acudido a la concentración representantes regionales del Partido Popular y Vox. Convocados por la plataforma Fuerza España, los manifestantes han pedido la dimisión de Pedro Sánchez y han coreado gritos de 'Ceuta no sé vende, Ceuta se defiende'.

Precisamente, el conciertode Tanxungueiras que cerraba el programa de fiestas ha empezado finalmente con 45 minutos de retraso debido a la concentración y ha comenzado entre los abucheos de los manifestantes, que mantienen las proclamas en solidaridad con Ceuta.

La asistencia a la concentración celebrada en la Plaza Mayor de Salamanca en apoyo a Ceuta ha sido de unas 30.000 personas en la propia Plaza y aledaños, según cálculos de la Policía Local.

Desde el escenario montado en el ágora salmantino, el alcalde de la ciudad y presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo, ha tomado la palabra tras el himno de Ceuta para asegurar que "la única manera de volver a la normalidad es devolver a todos los ciudadanos marroquíes que entraron de forma ilegal en España de vuelta a su país".

Entre insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han interrumpido su discurso en numerosas ocasiones, García Carbayo ha mostrado su "apoyo firme y sin fisuras" a Ceuta y los ceutíes "ante la gravísima situación que vive la ciudad".

En Segovia, cerca de 5.000 personas, según cifras del Ayuntamiento, se han concentrado en la plaza Mayor para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma y a todos los ceutíes ante la grave situación que atraviesa tras la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio.

En la convocatoria han ondeado únicamente banderas de España y de Ceuta y entre los representantes políticos han estado presentes los concejales de Ciudadanos, Vox y PP, con el presidente de la Diputación.

Además, ha asistido, al encontrarse de forma casual en la provincia, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que al término de la concentración ha expresado sentirse contento por comprobar cómo ha respondido Segovia.

Sémper también ha señalado que esta era una tarde en la que no contaban siglas ni opciones políticas y ha felicitado a los más de 70 alcaldes del Psoe que sí han participado en las concentraciones, en toda España.

El alcalde de Segovia ha secundado las palabras de su compañero de partido y ha juzgado que la ausencia de los concejales de PSOE, IU y Podemos es un acto del que cada cual debe hacerse responsable.

GRITOS CONTRA SÁNCHEZ

Cientos de sorianos se han reunido esta tarde en la plaza Mayor para participar en la concentración convocada ante la situación que vive la ciudad autónoma de Ceuta.

En las escalinatas del Ayuntamiento se encontraban miembros del PP y de Vox, los dos partidos que han decidido secundar esta manifestación, si bien el presidente de la Diputación, Benito Serrano, en su discurso ha recordado que no se trataba de una convocatoria política y ha tratado de pedir respeto en algún momento, cuando los cánticos se han convertido en insultos contra el presidente del Gobierno.

El manifiesto leído recogía varios puntos para recordar el carácter fronterizo de Ceuta no solo en lo que a España se refiere, sino a toda la Unión Europea, por lo que el problema atañe también a esta institución.

La concentración que ha tenido lugar en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa, convocada por la Asociación Héroes de Cavite, ha contado con unas 8.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno en León, y la presencia de otros representantes políticos como el alcalde de León, José Antonio Diez y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Desde allí, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha participado este miércoles en la concentración convocada en León en solidaridad por la crisis migratoria de Ceuta, un acto en el que ha abogado por recuperar las fronteras españolas y dar "todos los medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que "puedan ejercer su labor" y poder recuperar "cuanto antes" la normalidad en la ciudad autónoma.

Unas 20.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal y de la Subdelegación del Gobierno, se han dado cita en la tarde de este miércoles para respaldar la concentración institucional convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con Ceuta por la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

En la concentración han participado miembros del Ejecutivo autonómico, entre ellos la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la consejera de Educación, María Pardo, además del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y miembros de la Corporación municipal.

Durante la media hora que ha durado la concentración se han coreado gritos de 'Ceuta no está sola', 'Gobierno, dimisión' o 'España, cristiana, y no musulmana' y también insultos dirigidos hacia el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Más de un millar de personas han secundado este miércoles la concentración convocada en Zamora para exigir al Gobierno que intervenga en Ceuta tras la invasión del mes pasado.

Una concentración que en Zamora no ha contado con el apoyo del equipo de Gobierno de la capital, cuyo alcalde, Francisco Guarido, afeó hace unas horas que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya roto su unidad convocando una protesta amparada, principalmente, por el PP. Vox también ha mostrado su apoyo a las concentraciones.