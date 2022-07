Cerdán asegura que el PP ha cambiado "de piel, pero no de alma" y le acusa de "crispar" con "bulos y mentiras"

PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que el PP ha cambiado "de piel, pero no de alma" y le ha acusado de "crispar" a la ciudadanía con "bulos y mentiras", que considera es algo "irresponsable".

Cerdán se ha expresado así en el marco de la inauguración de la Casa del Pueblo de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) junto al secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca; el secretario de los socialistas salmantinos, David Serrada; y la secretaria general local, Carmen Ávila.

En este marco, Cerdán ha recordado que el PSOE 143 años después de su nacimiento sigue inaugurando casas del pueblo y continúa con su labor para mejorar la vida de los ciudadanos, para lo que nació, a diferencia de otros como la derecha "sin valores, que busca generar desánimo entre los ciudadanos, busca crispar con bulos y mentiras, algo muy irresponsable".

El secretario de Organización ha incidido en que se viven tiempos muy complicados sumados a los pasados con la pandemia, la guerra de Ucrania o los efectos de la inflación y lo que "se ha tenido enfrente" ha sido un PP del "no", intentando hablar de cambio de ciclo "que no va a existir" e imponer el marco de que, "con las mentiras y la crispación", decir que no hay un gobierno que proteja a los ciudadanos como está haciendo el actual y haciendo "antipolítica".

Sin embargo, Cerdán ha comparado las "dos maneras" de enfrentarse a una crisis, la del PP en 2008 desde el "recorte" y la "asfixia" a los ciudadanos, y la del PSOE, desde la "solidaridad, pensando en cada uno de los ciudadanos".

Y enfrente, ha reiterado el secretario de Organización del PSOE, se ha tenido al PP "del no" al salario "digno", a la subida del SMI, a la ley para una muerte digna o a cuestiones como los ERTEs, que han "salvado" 3,5 millones de empleos, o a la reforma laboral, entre otras cuestiones.

También, ha recordado, votó "no" a becas de más de 1.2000 millones de euros, cuando son el "mejor instrumento" para garantizar la igualdad y que se "pisotea" en la Comunidad de Madrid, donde se van a dar a quienes ganen más de 100.000 euros, algo que ha asegurado que hace el PP, que da el dinero a los "de siempre", a "unos pocos" y no a quienes lo necesitan.

Además, ha apuntado que también votaron en contra de los fondos europeos e intentaron ir a Europa para que 140.000 millones de euros no llegaran a España. "Estos son los que se dicen patriotas", ha añadido Cerdán.

"NO" A TODO

En esta línea, ha afirmado que, "para colmo", cuando el gobierno saca los decretos de ayuda para paliar la crisis, "tampoco les gusta", cuando se van a destinar 15.000 millones para proteger a las familias y se toman medida para que la inflación en lugar de situarse en 15 puntos se quede en 10.

"Hay un gobierno que piensa en los ciudadanos, que sabe que sufriendo, que es empático con el sufrimiento de sus vecinos", ha explicado Cerdán, quien ha añadido que se trata de paliarlo lo máximo posible.

Además, ha destacado el trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tanto se criticó con el precio de la luz y su intento por que fuera diferente al de Europa, cuando ahora es inferior y además se prevé que a final de año pueda estar en España en 150 euros frente a los 700 de Francia.

"Les ha costado mucho reconocer este trabajo e incluso que fuimos el primer país del mundo que tuvo a su población vacunada", ha afirmado el secretario de Organización del PSOE, quien cree que el PP sólo ha tratado de "hacer ruido" y promover el "odio" para "tapar" la gestión del Gobierno de España.

En la misma línea, ha criticado que se llame "moderado" al PP de Alberto Núñez Feijóo, algo que hay que "demostrar con hechos", que si se ven "uno a uno" no lo corroboran porque "tapó" la corrupción, echó al anterior presidente, llegó a acuerdos con Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla y después "dio la entrada a la ultraderecha" en el Gobierno de Castilla y León "mercadeando con los derechos de los ciudadanos de la Comunidad, sobre todo de las mujeres".

"Este es Feijóo, un lobo con piel de cordero", ha señalado Santos Cerdán, quien ha criticado que el PP intente acusarles de "amañar las elecciones" como hace cuando pierde, con una oposición "destructiva".

Además, ha advertido del peligro de cosas que se dicen "como si nada" con efectos como el asalto al Ayuntamiento de Lorca propiciado "por concejales del PP", por lo que considera "que no son sólo palabras lo que dicen", sino que están "arengando a las masas" y generando "crispación" y "odio" entre la población, "lo peor que puede hacer un líder político".

Así, frente a su modelo de gobernar y las políticas de "exclusión y sufrimiento", de mantener "a unos pocos", ha asegurado que el PSOE está demostrado que se puede gobernar "para todos y no para unos pocos" y por eso sigue inaugurando casas del pueblo, "de encuentro entre vecinos, 143 años después" y ha agradecido el trabajo de los socialistas frente a los que buscan "amedrentar".