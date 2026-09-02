Cermi ofrece su colaboración a la Junta para avanzar en la coordinación de atención social y sanitaria

Encuentro de Cermi Castilla y León con los responsables de la consejería de Sanidad y Bienestar Social, con el consejero Alejandro Vázquez a la cabeza. - CERMI CYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León ha ofrecido a la Junta de Castilla y León su colaboración para avanzar en la coordinación de la atención social y sanitaria.

Así lo ha puesto de manifiesto la Comisión Permanente del Cermi Castilla y León, encabezada por su presidente, Francisco Sardón, en el marco de su primera reunión con los responsables de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León desde las elecciones del pasado mes de marzo.

El encuentro ha permitido comenzar a abordar las principales necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito social y sanitario, han informado a Europa Press fuentes del Comité, que ha precisado que en la reunión han participado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez; el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea; y la gerente de Servicios Sociales y comisionada regional para la Droga, Esperanza Vázquez Boyero, junto a los integrantes de la Comisión Permanente del Cermi Castilla y León.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la necesidad de avanzar en la coordinación entre los ámbitos sanitario y social, ante la estrecha relación que ambos tienen en la atención y los apoyos que precisan las personas con discapacidad.

Tras el encuentro, Francisco Sardón ha trasladado la disposición del Cermi a colaborar con la Consejería durante esta legislatura. "El Cermi se brinda a ser un aliado de la Consejería para abordar el reto de la coordinación sanitaria y conseguir que dentro de cuatro años podamos hablar de una legislatura satisfactoria para las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista de sus necesidades sociales como sanitarias", ha señalado.

Junto a esta coordinación, el Cermi Castilla y León continuará reclamando mejoras en el sistema de dependencia, así como nuevos avances en materia de accesibilidad universal y en la promoción de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia.

La reunión abre una vía de trabajo para abordar durante la legislatura las necesidades sociales y sanitarias de las personas con discapacidad de la Comunidad, ha añadido Cermi.