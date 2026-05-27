El Certamen de Teatro Aficionado 'Siete Llaves' de Sepúlveda (Segovia) presenta obras de compañías de cinco provincias

La técnico Margarita de Frutos; el alcalde de Sepúlveda, Ramón López; el diputado de Cultura, Chema Bravo y el técnico cultural de Sepúlveda, Jesús Hernán. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA, MAYO 27

El Teatro Bretón de Sepúlveda (Segovia) acogerá desde el 30 de mayo la decimocuarta edición del Certamen de Teatro Aficionado 'Siete Llaves', que en este ciclo presenta obras de siete compañías oriundas de cinco provincias españolas.

El ciclo se extenderá hasta el 4 de julio, fecha en que tendrá lugar la gala de clausura y entrega de premios, y reunirá a siete compañías procedentes de Zaragoza, Valladolid, Valencia, Madrid y Ciudad Real.

Durante la presentación del certamen, el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha subrayado el respaldo institucional de la corporación provincial. Con Bravo han acudido el alcalde de Sepúlveda, Ramón López, y los técnicos municipales Jesús Hernán Lobo y Margarita de Frutos.

El Ayuntamiento de Sepúlveda convocó el certamen el pasado diciembre y, al cerrar el plazo se habían presentado cerca de doscientas solicitudes procedentes de Cantabria, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias y Galicia. El volumen y la variedad de las candidaturas recibidas ponen de manifiesto, según los organizadores, la "vitalidad" del teatro aficionado en España.

Como ha relatado Jesús Hernán Lobo, tras la selección realizada por voluntarios de Sepúlveda, relacionados o con gran experiencia en teatro, se ha diseñado un programa que comienza el 30 de mayo con la compañía Teatro Aguarte, de Zaragoza, que interpretará 'María, entre todas las mujeres', del dramaturgo Colm Toibin.

El 5 de junio actuará Teatro Arcón de Olid, de Valladolid, con 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', obra del Siglo de Oro firmada por Pedro Calderón de la Barca. Al día siguiente, el 6 de junio, subirá al escenario la valenciana Impremta Teatre con 'ODIseo o lo que SEA', una producción propia.La programación continúa el 12 de junio con Mamantula Producciones, de Madrid, que presentará 'La visitante', de Hernán Bravo, y el 13 de junio con Tiramisú Teatro, de Valladolid, que ha elegido 'Páncreas', texto de Patxo Tellería.

El 19 de junio actuará E-Arte Teatro en Compañía, también de Valladolid, con '40 años de Paz', del autor Pablo Remón, y el 20 de junio cerrará la fase de representaciones Crea Escena Manzanares, de Ciudad Real, con 'Indómita', de Sófocles.

La gala de clausura y la entrega de premios están programadas para el 4 de julio a las 21.00 horas. Todas las funciones competitivas comenzarán a las 22:00 horas en el Teatro Bretón. Los precios establecidos para esta edición son de siete euros para la entrada general y de cuatro euros para la entrada juvenil, destinada a menores de 20 años. El abono para las siete funciones del certamen tiene un coste de 35 euros.

Para la técnico Margarita de Frutos, la propuesta de precio especial joven es un esfuerzo para incentivar a los jóvenes a acudir a ver teatro, uno de los retos que se impone el certamen en sus últimas ediciones.

De Frutos también ha destacado la diversidad de géneros presentes en la selección, con una programación que incluye dos obras en verso, más comedias que dramas, propuestas clásicas junto a textos contemporáneos, y compañías con trayectorias y enfoques escénicos muy distintos.

La implicación de la Diputación de Segovia como entidad impulsora "refuerza el carácter institucional" de un evento que, en su decimocuarta edición, se consolida como uno de los ciclos de teatro amateur "de referencia" en Castilla y León, y sitúa a la localidad segoviana de Sepúlveda "en el calendario cultural de la región durante los meses de verano".