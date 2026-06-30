El CES destaca el crecimiento económico de CyL y pide acelerar la digitalización, la vivienda y las infraestructuras

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) ha destacado el crecimiento económico de Castilla y León tras cerrar 2025 con un incremento del PIB del 3,3 por ciento y del 2,2 por ciento del empleo, hasta superar el millón de ocupados, si bien ha advertido de la necesidad de aprovechar este contexto favorable para acelerar la transformación digital y verde, impulsar las infraestructuras estratégicas, facilitar el acceso a la vivienda, reforzar los servicios públicos y el Diálogo Social y los instrumentos de mediación laboral.

Así se desprende del Informe Anual sobre la situación económica y social de Castilla y León correspondiente a 2025 que ha dado a conocer la institución, que recoge un total de 484 recomendaciones (160 sobre economía, 160 sobre mercado laboral y 164 sobre calidad de vida y protección social) y se ha aprobado este martes en el Pleno por unanimidad.

El presidente del CES, Enrique Cabero, ha detallado los elementos más destacados de este informe durante una rueda de prensa en la que ha puesto en valor que se trata de un documento "único" al incorporar datos completos, oficiales y contrastados sobre distintos aspectos y dimensiones económicas y sociales de la Comunidad para ofrecer información ordenada que pueda ser estudiada a través de 1.637 páginas.

Además, ha explicado que se ha conseguido situar la información de manera investigadores, periodistas y expertos puedan conocer en detalle Castilla y León a través de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), lo que permite que el informe se haya convertido en un documento que "goza de prestigio, reconocimiento y unanimidad" al ser "técnicamente solvente" y "participativo", puesto que nace de las organizaciones que forman parte del CES.

Entre los elementos destacados de este informe se hace una descripción breve sobre la situación económica "favorable" de la Comunidad que en 2025 incrementó su PIB en un 3,3 por ciento.

En esta dimensión, Cabero ha destacado el incremento del 0,72 por ciento de la población en el último año, un aumento producido por la situación de la población inmigrante, que también ha crecido un 10,37 por ciento, lo que refleja un "efecto positivo" desde el punto de vista demográfico.

A este respecto, ha señalado que el informe anual se han aprobado otros dos informes expertos y fundados técnicamente sobre las necesidades de empleo de las empresas en Castilla y León y el informe sobre la situación de la población inmigrante en la Comunidad.

El presidente del CES ha subrayado que buena parte de las cientos de recomendaciones y del contenido descriptivo del informe versan sobre la necesidad de impulsar la transformación verde y digital de la economía y la sociedad de Castilla y León para avanzar en todos los sectores.

En este sentido, ha hecho especial énfasis en la necesidad de potenciar la electrificación de la producción al contar con un 94 por ciento de producción de energías renovables con sectores "muy dinámicos que saben enfrentarse a los retos que han generado las últimas crisis y las exigencias de transformación y cambio que se dan en la actualidad".

A este respecto, se ha referido a las diversas crisis que han afectado de manera "muy relevante" a sectores clave para la economía de la Comunidad como el agrario, por ello se sigue respaldando una PAC "fuerte que se corresponda con las necesidades del sector".

ECONOMÍA SOCIAL CRECIENTE

"Tenemos una economía social creciente desde todas sus fórmulas que debe seguir siendo respaldada", ha expresado el presidente del Consejo Económico y Social, para después referirse en detalle al sector de la construcción y el hábitat, que está inmerso en una "gran transformación histórica".

Precisamente, ha remarcado la importancia de la industrialización de este sector, incluso la construcción industrializada, para hacer frente a una de las grandes demandas que se menciona y estudia con detalle en el informe, que satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada, como dicta la Constitución.

Cabero ha subrayado que abordar este tema de "gran trascendencia social" permite que se compagine el crecimiento macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias y de las personas jóvenes en particular.

Y es que Castilla y León es, ante todo, una Comunidad industrial, ha sostenido a este respecto el máximo responsable del CES, quien ha puesto en valor el incremento de la producción y de las exportaciones industriales.

Dentro de lo que es el impulso de la economía hay otros dos aspectos en los que se ha detenido, como son la importancia de las infraestructuras, de la incorporación de nuevas infraestructuras para favorecer la digitalización en todo el territorio, la logística y el transporte.

En este punto, ha recordado el "empeño constante" del órgano por el impulso del Corredor Atlántico que necesita la presentación del plan director, así como de otras redes complementarias como la Ruta de la Plata o la línea directa desde Burgos a Madrid o la plena incorporación de Soria dentro del mapa logístico y del transporte.

Otro de los aspectos a los que ha hecho referencia ha sido la necesidad de impulsar la digitalización y la incorporación de la IA como una herramienta normalizada, porque ahora mismo el desarrollo de la actividad empresarial y social pasa por esa digitalización plena.

CREACIÓN EMPRESARIAL Y CONFLICTOS LABORALES

En lo que respecta a la creación empresarial y la resolución de los conflictos laborales, el informe destaca la importancia de instrumentos como el Serla, que ha cumplido 25 años de funcionamiento, con "muy buenos resultados".

De hecho, Cabero ha explicado que durante 2025 se han tramitado 386 conflictos colectivos que han afectado a 4.671 empresas y a 148.315 personas trabajadoras, además de otros 5.101 conflictos individuales solo en la provincia de Valladolid.

Por esta razón, el informe subraya la necesidad de una financiación suficiente de este instrumento que reduce costes empresariales y facilita la composición de los conflictos de la "mejor forma posible en el ámbito de las empresas".

Por último, el presidente del CES ha aludido a la importancia del Diálogo Social en la Comunidad en un momento de "transformación constante e incertidumbres", puesto que las organizaciones que forman parte de este órgano resultan "especialmente útiles para la sociedad".

"Nunca antes ha sido tan importante el Diálogo Social, porque nunca antes se han dado estos procesos de cambio y de transformación tan rápidos y una sucesión tan permanente de crisis económicas y sociales derivadas de distintas causas", ha concluido.

EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha destacado que este informe ofrece una fotografía "nítida" de la Comunidad a través de un documento que ha elegido el camino del "rigor académico" y del diálogo con las aportaciones de las diferentes universidades públicas.

"Se ha hecho un enorme ejercicio de responsabilidad para consensuar cientos de recomendaciones", ha expresado, para resaltar a renglón seguido que este documento coincide con el arranque de la legislatura, centra el foco en las problemas y desafíos de la Comunidad y huye de "posiciones reaccionarias y debates inexistentes y realidades paralelas en las que algunos quieren instalar a la Comunidad".