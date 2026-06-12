El CES y la Plataforma del Tercer Sector de CyL renuevan su protocolo de colaboración para "reforzar el diálogo social"

El presidente del CES-CyL, Enrique Cabero, y el de la Plataforma del Tercer Sector de CyL, Francisco Sardón, firman la renovación de su protocolo de colaboración - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES-CyL) y la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León han firmado este viernes su protocolo de colaboración, un acuerdo que supone la renovación del que firmaron ambas entidades en febrero de 2022 y que tiene como una de sus principales metas "reforzar el diálogo social".

En el acto, celebrado en el CES, han estado presentes su presidente, Enrique Cabero, y su homólogo de la Plataforma del Tercer Sector, Francisco Sardón, quienes han firmado los documentos en primera instancia y posteriormente han desglosado las bases del compromiso.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Cabero ha señalado que este protocolo de "colaboración constante" tiene varios objetivos fundamentales, entre los que se encuentran la realización de "información precisa" para ponerla a disposición de las organizaciones a nivel comunitario y nacional, la presentación de recomendaciones a la Junta y al Parlamento, la ampliación de la "base participativa de colaboración" del CES-CyL y el refuerzo del diálogo social y civil.

Asimismo, el presidente del CES-CyL ha reconocido el trabajo "fundamental" que realiza tanto la Plataforma del Tercer Sector como las diferentes organizaciones que la integran por "los derechos, la dignidad y la libertad de todas las personas". A este respecto, ha destacado la "extraordinaria actividad económica, de empleo y de calidad de vida", la cual ha generado un "tejido social con arraigo en el territorio" que para Castilla y León es "esencial".

Por su parte, Francisco Sardón ha expresado que la renovación del convenio refuerza la colaboración "estrecha y fluida" para ser "más eficaces" en la defensa de los derechos de las personas mediante la búsqueda de "puentes de consenso y de diálogo" en cuanto a sus necesidades actuales.

Además, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha aseverado que este acuerdo beneficia "a ambas organizaciones", pero principalmente "al conjunto de la sociedad de Castilla y León", ya que se buscará mejorar los "estándares de calidad" en la atención a las personas.

Cabero también ha incidido en que el acuerdo no es "económico", sino que se basará únicamente en "el estudio, el debate y el trabajo conjunto", mediante el cual se celebrarán jornadas, encuentros y seminarios.

Por último, en relación con la formación del nuevo Gobierno de la Comunidad, el presidente del CES-CyL ha propuesto que se impulse "desde el inicio" el diálogo social, ya que es "la clave de la participación y la efectividad de las políticas públicas".