Charlas sobre crianza, un consejo y una jornada sobre la ley del menor, actividades por el Día de la Infancia en Burgos

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, junto a más responsables en la presentación de las actividades por el Día de la Infancia en Burgos. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos celebrará una charla sobre crianza en positivo, el habitual Consejo Sectorial y una jornada para hacer balance de los 25 años de trayectoria de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre.

Las actividades arrancarán el próximo 18 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Polisón del Teatro Principal, que acogerá una sesión formativa orientada a la crianza en positivo, concebida para dotar a las familias de herramientas teóricas y prácticas a la hora de afrontar los retos cotidianos del desarrollo educativo y emocional de niños y adolescentes.

Asimismo, el 19 de noviembre tomarán el relevo las jornadas profesionales bajo el título '25 años construyendo respuestas educativas: una mirada al pasado para construir el futuro', impulsadas de forma conjunta por la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Burgos.

La iniciativa coincide con el primer cuarto de siglo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, una normativa orientada de forma prioritaria a la reeducación y la reinserción de los jóvenes, según ha informado la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, en la presentación de las actividades este jueves.

El encuentro reunirá a perfiles vinculados al ámbito de la justicia juvenil en la Comunidad y comenzará con una sesión en la que participarán el fiscal jefe provincial de Burgos y la presidenta de la Audiencia Provincial, ambos con una dilatada trayectoria al frente de los juzgados de menores, acompañados por representantes del Consejo de la Abogacía y responsables técnicos de la Junta de Castilla y León.

El programa contempla la intervención de profesionales ya jubilados del equipo técnico y de la Unidad de Intervención Educativa, así como de responsables de centros de reforma y de entidades sociales que colaboran en la ejecución de medidas de responsabilidad extrajudicial.

Posteriormente, la jornada de la tarde reservará un espacio para escuchar el testimonio directo de jóvenes que han pasado por la jurisdicción de menores y compartirán las enseñanzas de su proceso educativo.

Esa misma tarde del 19 de noviembre, a las 19.00 horas, se celebrará el Consejo de Infancia, un acto presidido por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el que niños de la capital trasmitirán de forma directa a la corporación municipal sus sugerencias e iniciativas para mejorar la ciudad.