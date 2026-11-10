La CHD activa el nivel amarillo en el río Tormes a su paso por Puente del Congosto (Salamanca) por aumento del caudal

SALAMANCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado el nivel amarillo de alerta en el río Tormes, a su paso por la localidad salmantina de Puente del Congosto, debido al incremento de su caudal.

En concreto, el río registra un caudal de más de 701 metros cúbicos por segundo (m3/s) en la mencionada estación, donde cuenta con un nivel de 4,55 metros y una tendencia ascendente.

Por este motivo, la Subdelegación del Gobierno ha recomendado extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.