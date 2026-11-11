La CHD eleva a nivel rojo la alerta por la crecida del Tormes a su paso por Puente del Congosto (Salamanca)

Aumento del caudal del río Tormes a su paso por la ciudad de Salamanca este lunes. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a nivel rojo la alerta por crecida del río Tormes en la estación de aforo de Puente del Congosto, tras registrarse un caudal de 942,1 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,27 metros.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, se recomienda extremar la precaución en las zonas próximas al cauce, evitar accesos innecesarios a áreas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.